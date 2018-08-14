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Независимый экономист выступил детектором лжи для Белнефтехима

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  • 14.08.2018, 21:01
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Сергей Чалый
Фото: tut.by

Говорили ли чиновники правду?

12 августа в Беларуси в десятый раз с начала года подорожало автомобильное топливо. Как и в предыдущие разы — на 1 копейку. И практически одновременно с новостью об очередном подорожании Белнефтехим публикует свои ответы на вопросы, которые "задают автомобилисты на форумах".

Вместе с экономистом Сергеем Чалым Еврорадио разбиралось, правду ли отвечает Белнефтехим на им же избранные вопросы.

1. "Почему наши НПЗ получают нефть по низкой цене из России, а задирают цену на топливо выше российской?

Сокращенный ответ Белнефтехима:

"На данный момент цена на моторное топливо в Беларуси ниже, чем в соседних странах, дотируется нефтеперерабатывающими заводами, которые несут убытки. Цена на топливо на белорусских АЗС должна превышать российскую за счет более дальнего транспортного плеча поставок нефти".

Комментарий Сергея Чалого:

"Здесь надо сравнивать транспортное плечо топлива, а не нефти. У нас стоимость должна быть сравнима со стоимостью топлива в пограничных с Беларусью районах России или быть немного ниже. Чтобы было невыгодно топливо либо отсюда вывозить, либо ездить заправляться в Россию. Так что, аргумент о плече подойдет, но к поставкам не нефти, а топлива".

2. Повсюду нефтепереработка — сверхприбыльный бизнес. Почему у нас не так?

Сокращенный ответ Белнефтехима:

"Наши НПЗ получили убытки из-за того, что стоимость топлива на белорусских АЗС не соответствует стоимости сырья, которое выросло буквально за несколько месяцев на 35 процентов. Теперь каждый белорусский автомобилист фактически дотируется на 20-30 копеек на каждом литре топлива — больше, чем тратится заводами на его производство!"

Комментарий Сергея Чалого:

"Один из заводов, скорее всего, действительно несет убытки, а другой — близок к нулевой рентабельности. Что до 20-30 копеек, то проверить это мы не можем: структура затрат нам не видна, бизнес их не очень прозрачный в этом плане. Но думаю, что действительно дотация есть. Связано это с тем, что полгода назад был достаточно большой рост цены на нефть".

 

3. Почему автомобилисты должны "складываться" на модернизацию НПЗ за счет повышения цен на топливо?

 

Сокращенный ответ Белнефтехима:

"В себестоимость бензина кредиты, взятые на модернизацию, не включаются. Свою модернизацию заводы оплачивают сами".

Комментарий Сергея Чалого:

"Это уловки. Напрямую вроде и действительно затраты на модернизацию в цене топлива не учитываются. Но любая модернизация происходит за счет доходов предприятия, что по итогу попадает в графу "затраты". И поэтому, если посмотреть чуть дальше, то увидим, что в результате модернизация происходит за наш счет. Но это очевидно: в итоге стоимость топлива будет зависеть в том числе и от величины затрат на модернизацию. Согласиться можно лишь с тем, что затраты эти необходимы, так и модернизация необходима также. Возможно, ее даже следовало бы делать быстрее. Ведь из-за налогового маневра России выживут только сильнейшие заводы с наибольшей глубиной переработки".

4. Правда ли, что в цене топлива 65% налогов?

Сокращенный ответ Белнефтехима:

"В Беларуси налоговая составляющая в цене топлива — а это налог на добавленную стоимость, акцизы и другие сборы, которые платят наши заводы, — в настоящее время занимает до 40 процентов".

Комментарий Сергея Чалого:

"Это очень сложно оценивать, так как эти акцизы могут изменяться в зависимости от конъюнктуры на рынке и от стоимости нефти. В общем, величина акциза — это величина политическая. Здесь важно то, что эта величина от НПЗ не зависит. Но цифра, названная Белнефтехимом, похожа на истинную".

5. Повышение цен пойдет на зарплату работникам НПЗ и особенно их руководителям?

Сокращенный ответ Белнефтехима:

"Неправда"

Комментарий Сергея Чалого:

"Думаю, этот вопрос они задали сами себе. Что касается зарплат, прежде всего, специалистов НПЗ, то они зависят от конкурентных предложений из России. Ведь, если зарплаты у нас снизятся, люди начнут задумываться о поиске работы за рубежом".

6. "Почему цена на нефть меняется каждый день, а Белнефтехим только повышает цены, не уменьшая при снижении стоимости нефти?"

Сокращенный ответ Белнефтехима:

"Как показывает практика этого года, уменьшает. Часто, к сожалению, изменения валютного курса нивелируют наше снижение цен".

Комментарий Сергея Чалого:

"Здесь они говорят правду. Так действительно было во время кризисов 2011 года и далее — в 2014-16 годах".

7. "Почему стоимость бензина не увязывается с уровнем доходов населения?"

Сокращенный ответ Белнефтехима:

"Увязывается".

Комментарий Сергея Чалого:

"Не увязывается. Скорее, увязывается с уровнем эффективности экономики в целом".

 

8. "Почему до сих пор не было никакого механизма зависимости цены бензина от цены на нефть?"

Сокращенный ответ Белнефтехима:

"Механизм такой был и есть. В России принято решение о завершении в течение ближайших лет своего налогового маневра. Для Беларуси это значит, с большой вероятностью, что с 2024 года у нас будут мировые цены на нефть и мировые цены на автомобильное топливо. Нужно готовиться к такому ходу событий".

Комментарий Сергея Чалого:

"Мировые цены на нефть будут. Правда, я надеюсь на личные договоренности между Лукашенко и Путиным по поводу компенсации Беларуси за российский налоговый маневр".


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