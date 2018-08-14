Непростые времена для Турции 1 Игорь Семиволос

14.08.2018, 21:38

Как изменится ситуация на Ближнем Востоке, пока Турция переживает экономические проблемы?

Считаю, что это два разных процесса. Может случиться наоборот – внутренняя ситуация как раз будет стимулом более активно играть. По крайней мере для того, чтобы перевести внимание с внутренних экономических проблем на внешнеполитические.

Внутренняя экономика – это серьезная проблема для Турции. И на фоне неправильной экономической политики и сползания в инфляцию (чего еще не случилось) произошло только резкое обесценивание национальной валюты. Нельзя сказать, что Турция настолько страдает от экономического кризиса.

Наступит ли он в значительной степени будет зависеть от того, как с ситуацией справится турецкое правительство. Если рассматривать все это как теорию заговора, станет хуже. Но если все же без истерик проведет анализ над ошибками и примет быстрые решения, которые оздоровят экономику и восстановят доверие к лире, то ситуация довольно стремительно образуется. Сейчас оба сценария открыты.

О некоторых неутешительных прогнозах говорили и до выборов. Отчасти этим и объясняли их внеочередность: Эрдоган понимал, что экономическая политика, которую осуществляла партия, может привести – не обязательно, но при определенных обстоятельствах – к экономическому кризису. Что собственно и произошло.

И сам факт экономического ослабления не значат, что Турция вдруг полностью выходит из игры на Ближнем Востоке. Недавно Эрдоган заявил, что турецкие военные «готовы к новой миссии». Честно говоря, мне трудно сказать, о чем именно идет речь. Миссия может начаться где угодно вдоль сирийско-турецкой границы на территориях, контролируемых курдами.

И эти заявления могут быть как пустыми, так и частью торгов. Вот посмотрим на США – у них есть проблемы в Сирии. Они вместе с курдами контролируют часть страны, хотя Трамп обещал оттуда выйти. Сирия ему конкретно жмет. Но просто бросить эту территорию на произвол судьбы американцы не могут, так как прекрасно понимают, что туда сразу зайдут турки или саудиты.

Имеем вторую картинку: Эрдоган обвиняет США и Трампа, что они подложили ему свинью с экономикой, долларом. Это прозвучало – доллары жгли и тому подобное.

И если мы не исключаем теорию заговора, и фантазируем дальше, то заявления Эрдогана о возможности открытия нового фронта в Сирии вдоль границы, контролируемой американцами и курдами, скорее выглядит не как пустая угроза, а как приглашение – мол, давайте как-то договариваться, иначе мы все это начнем, и у вас будут проблемы.

Когда речь заходит о турках, то я бы давал 90% на то, что все эти разговоры – скорее торги. Торгуются все, потому что понимают – позиции каждой из сторон не самые лучшие. Поэтому возвращаясь к экономической ситуации, можно сделать вывод, что проблемы с лирой в значительной степени обусловлены внутренними процессами, но на них влияли и внешние факторы. В том числе сирийская война.

Игорь Семиволос, «Новое время»