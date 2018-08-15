Умер писатель Эдуард Успенский 15.08.2018, 7:30

Эдуард Успенский

ФОТО: Альберт Труувяэрт

Автор популярных детских книг ушел на 81-м году жизни.

Советский и российский драматург, писатель и сценарист, автор детских книг и телеведущий Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, в последние годы писатель боролся с раком. В начале августа он вернулся после лечения из Германии. Вскоре его состояние ухудшилось, и врачи предложили ему отправиться в больницу в Москве. Однако Успенский отказался. В последние две недели писатель не вставал с постели. В момент смерти рядом с ним была его жена.

Успенский родился в 1937 году в подмосковном городе Егорьевске. Его первая книга «Дядя Фёдор, пёс и кот» была опубликована в 1974 году. Позже он также написал произведения «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Успенский был сценаристом мультфильмов про этих персонажей. Кроме того, Эдуард Успенский известен как создатель детских передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка» и «Радионяня».

В 2010 году Успенскому присудили премию имени Корнея Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе». Его произведения были переведены более чем на 25 языков.