Видеофакт: Ночью на Минск обрушилась гроза
- 15.08.2018, 7:46
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Стихия прошла быстро, но оставила массу впечатлений.
Ближе к 23.00 во вторник, как и предупреждали синоптики, на столицу обрушилась гроза. К счастью, прошла она довольно быстро и, по предварительным данным, бед в городе не натворила.
По сообщению гидромета, на среду, 15 августа, синоптики также объявили оранжевый уровень. На большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, в дневные часы по юго-востоку страны местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
@tutby привет с востока pic.twitter.com/7fWsc3NbgO— твоя жирная мечта (@drolisa) 14 августа 2018 г.
14 августа 2018 г.
Михалово pic.twitter.com/gzEWdglX3n— Svyatoslav Yagello (@YagelloS) 14 августа 2018 г.
Малиновка pic.twitter.com/2JvLZL8WMY— call me войтех (@jane_vyv) 14 августа 2018 г.
Секундная разница 14.08— Арина Карпинская (@Arina_Kotova97) 14 августа 2018 г.
@tutby pic.twitter.com/hsHuXYIUhx