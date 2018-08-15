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Видеофакт: Ночью на Минск обрушилась гроза

  • 15.08.2018, 7:46
  • 4,580

Стихия прошла быстро, но оставила массу впечатлений.

Ближе к 23.00 во вторник, как и предупреждали синоптики, на столицу обрушилась гроза. К счастью, прошла она довольно быстро и, по предварительным данным, бед в городе не натворила.

По сообщению гидромета, на среду, 15 августа, синоптики также объявили оранжевый уровень. На большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, в дневные часы по юго-востоку страны местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.


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