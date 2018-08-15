Доктор доллар 3 Аркадий Янковский, kasparov.ru

15.08.2018, 7:59

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Аркадий Янковский

Похоже, в ряду пациентов клиники прибавление.

В компанию к Мадуро, Хаменеи и Киму записали ментально слабеющих на глазах Эрдогана с Путиным.

Наш 65-летний бодрячок в этом товариществе безумцев, конечно, наиболее браво выглядит, но...

Но Его величество "Доллар" лекарство мощное, в чувство приводит безотказно. Каждый из диктаторов сам по себе, разумеется, на бытовом уровне защищён. Кушать и нежиться будет отменно при любых обстоятельствах. Ближайшие слуги тоже. Однако, вот подведомственное население адаптируется к подобным испытаниям обычно без восторга. Случается, что и выражает недовольство в ощутимых формах...

Опыт и темперамент миллионов этих терпил различный.

В Венесуэле, например, орут, жгут, дерутся — но продолжают верить в социализм. Ищут только его "человеческое лицо", а в лицо иностранного Доктора плюют...

В Иране с верой вообще фундаментально. Ясное дело: американский шакал больше русского шакала! Своих президентиков менять готовы, но аятолла неприкасаем. Аллах велик. А доллар?

Резервация под названием "Северная Корея" — заповедник потустороннего свойства. В этом концлагере Бог — это Ким-III, он сам и печатает доллары, кстати... Случай канонический и запущенный, но лечение начато, и по некоторым признакам первые результаты уже есть... Неужели американский эскулап так искусен? На фиг тогда нам всем этот ООН?

Турция. Любимая база отдыха, где раньше, казалось, политики и политиканов нет... Ан нет! Просочился гной откуда-то изнутри. Ататюрк забыт, вместо него псих без ядерной гранаты, но с репрессивной машиной, ручными муллами, да ещё и член НАТО. Ну и кому его врачевать, как не специалисту с Потомака?

Ну и наконец... Сами всё видите. Ежедневно! И ящик не надо включать, хотя телесталкеры сообщают, что там диагноз просматривается с ужасающей явью... Консилиум собирали многократно, в Вильнюсе только уже пять раз! Всё ясно — дело дрянь. Но диспансеризацию всё откладывали, неоправданно...

Наконец, неотложка приехала с задержкой страшной. Будем лечить? Как там со страховкой? Курс доллара позволяет приступить к первым процедурам...

Обход палаты закончил.

Аркадий Янковский, kasparov.ru