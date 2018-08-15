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Белорусских медиков отправляют во «врачебные штрафбаты»

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  • 15.08.2018, 8:30
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Новый поворот в «деле врачей».

Пресс-служба КГБ сделала заявление в связи с изменением меры пресечения ряда фигурантов «дела медицинских функционеров», передает «Белсат».

Комитет госбезопасности сообщает, что медики были освобождены из-под стражи «в связи с завершением с рядом обвиняемых основных следственных действий, их деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием».

«В настоящее время освобождены лица не могут занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, до рассмотрения уголовных дел в суде и вступления в законную силу приговоров по ним. Другими словами, они могут работать обычными врачами», – сообщают в КГБ.

Интересно, что в КГБ не уточняют, на каком основании освобожденным лицам запрещено занимать руководящие должности. Напомним, их дела не рассматривались в суде и они официально не признаны виновными, то есть судебных запретов на это не существует.

Ранее СМИ сообщили об освобождении главного врача Минской областной больницы Андрея Королько, заведующего эндоскопическим отделением 9-й больницы Андрея Савченко и заместителя директора РНПЦ детской хирургии. Известно, что например заместитель директора РНПЦ детской хирургии вернулся на работу в то же учреждение, однако сейчас исполняет обязанности обычного врача.

«Дело медицинских функционеров» – дело о коррупции в закупках медицинского оборудования и лекарств. В рамках дела были задержаны более 60 лиц (в том числе 37 чиновников).

По версии КГБ, взятки доходили до $ 350 тыс. за один раз. Незаконно полученные деньги переводились на счета фирм в Гонконге, Литве, Латвии, России и ЮАР. Из-за коррупции стоимость и лекарств, и оборудования завышалась на 10-60%, в отдельных случаях на 100%.

Среди арестованных – заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

Во время обыска в гараже Шарака в тайнике было обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте, у Белецкого – около $ 500 тыс.


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