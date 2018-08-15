Мадуро решил оставить венесуэльцев без дешевого бензина 6 15.08.2018, 8:42

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

При этом граждан разделят на две категории.

Власти Венесуэлы хотят повысить цены на топливо до уровня мировых. По словам президента страны Николаса Мадуро, такая мера поможет решить проблему контрабанды бензина, из-за которой страна теряет миллиарды долларов, сообщает ВВС.

«Топливо должно продаваться по мировым ценам, чтобы прекратить контрабанду [топлива] в Колумбию и в страны Карибского бассейна», — сказал Мадуро во время своего телевизионного выступления.

Как и многие страны, живущие за счет доходов от продажи нефти и газа, Венесуэла продает жителям страны бензин по сильно сниженным ценам.

Последний раз цены на нефть в Венесуэле заметно повышались в 1989 году, и тогда рост цен на бензин вызвал ожесточенные протесты в Каракасе, вылившиеся в беспорядки.

Что стоит за этим решением?

Экономика Венесуэлы находится в состоянии свободного падения. Согласно прогнозу МВФ, в этом году уровень инфляции в Венесуэле составит один миллион процентов. Несмотря на галопирующую инфляцию, цены на топливо в Венесуэле почти не меняются.

Литр бензина в Венесуэле сейчас стоит один боливар. На черном рынке венесуэльцы платят более 4 млн боливаров за 1 доллар США.

Это означает, что за один доллар житель Венесуэлы может заправить бак среднего по размерам автомобиля 720 раз.

Контрабанда венесуэльского топлива, которое продается гражданам по сниженным ценам, в соседние страны — это большой бизнес. В соседних странах цены на топливо гораздо выше, и контрабандисты получают большие деньги.

По данным правительства страны, Венесуэла теряет порядка 18 млрд долларов в год из-за контрабандного вывоза топлива. Мадуро утверждает, что если повысить цены до уровня мировых, то проблема контрабанды решится сама собой.

Повышение цен на топливо — часть плана правительства по увеличению доходов бюджета в условиях сокращения добычи нефти — главного источника дохода страны.

Придется ли венесуэльцам платить полную цену?

Платить, по словам Мадуро, будут только те граждане страны, кто не захочет пройти регистрацию и получить социальную карту Fatherland ID. Эти социальные карты начала выдавать администрация Мадуро в 2017 году.

Скидки на топливо для держателей карт Fatherland ID будут действовать в течение двух лет.

Однако многие жители страны, не поддерживающие политику Николаса Мадуро, ранее отказались получать социальные карты Fatherland ID. Они считают, что таким образом администрация Мадуро пытается установить контроль за ними.

Администрация Мадуро утверждает, что карты нужны для того, чтобы более эффективно реализовывать социальные программы. Получение карт Fatherland ID — дело добровольное, эти удостоверения может получить любой гражданин страны, начиная с 15-летнего возраста. Для того чтобы получить карту, ее держателю необходимо ответить на ряд вопросов социально-экономического характера, а также указать, какие льготы и субсидии от государства он уже получает.

Согласно данным властей, к январю этого года карты получили 16,5 млн венесуэльцев из 31,5 млн населения страны.

Таким образом, планы повышения цен на топливо в большей степени коснутся противников Мадуро и практически не затронут его сторонников.

Николас Мадуро пообещал, что в ближайшие дни сообщит подробности о том, как будет работать система субсидирования. Как ожидается, цены на топливо будут повышены с 20 августа.

Поможет ли повышение цен бороться с контрабандой?

Эффективность повышения цен на топливо как способ борьбы с контрабандой вызывает ряд вопросов. Контрабандисты, у которых есть карта Fatherland ID, смогут покупать топливо по прежней — очень низкой — цене. Те контрабандисты, которые не успели оформить карту, смогут ее получить без труда.

Некоторые оппозиционные политики говорили о том, что, вероятно, правительство позже может ввести ограничение на покупку определенного количества топлива держателями карт Fatherland ID. Но пока о планах ввести ограничение на объем приобретаемого топлива правительство не сообщало.

Почему так важно повышение цен в Венесуэле?

Многие венесуэльцы в основном передвигаются на личных автомобилях. Обычно у каждой семьи есть несколько автомобилей, многие из жителей преодолевают большие расстояния на личном транспорте, добираясь до работы и обратно.

Тем, кто не обзавелся личным автомобилем, приходится нелегко. Общественный транспорт работает очень плохо. К тому же правительство сократило за последнее время большое число рейсов.

На автобусы выстраиваются длинные очереди, нередко дорога на работу и обратно на общественном транспорте занимает много часов. Часто пассажиры, не дождавшись автобуса, едут на работу на проходящем мимо грузовом транспорте.

Рост цен на топливо затронет и владельцев транспортных компаний, которые, скорее всего, попытаются возместить потери, повысив цены за проезд.

С 1989 года цены на топливо незначительно повышались всего несколько раз.

Из-за повышения цен на топливо в 1989 году в Каракасе вспыхнули массовые протесты. Правительство, чтобы подавить протесты, было вынуждено подключить военных. Тогда в ходе протестов и их разгона погибли сотни человек.

В чем причины экономического кризиса в Венесуэле?

У Венесуэлы большие запасы нефти. Собственно, на территории страны находятся самые большие разведанные месторождения нефти в мире.

Хотя это спорное предположение, но, вероятно, именно такое богатство и привело страну к многочисленным экономическим проблемам.

На продажу нефти приходится 95% дохода Венесуэлы от экспорта.

Когда мировые цены на нефть были высокими, в казну поступали большие деньги. При правительстве Уго Чавеса (февраль 1999 — март 2013 года) часть этих денег уходила на реализацию важных социальных программ, направленных на решение проблем неравенства и бедности.

Но когда в 2014 году мировые цены на нефть резко упали, правительство внезапно обнаружило растущую дыру в своих финансах и было вынуждено свернуть ряд социальных программ.