Виктория Азаренко выбыла из турнира в Цинциннати 5 15.08.2018, 9:18

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белоруска уступила в двух сетах француженке Каролин Гарсия.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (87 ВТА) не сумела пробиться в третий круг одиночного разряда на турнире в Цинциннати. В матче 1/32 финала она в двух партиях уступила француженке Каролин Гарсия (5 ВТА) — 4:6, 5:7, сообщает pressball.by.

К.Гарсия (Франция) — В.Азаренко (Беларусь) — 6:4, 7:5

В 1/16 финала Гарсия может встретиться с еще одной белоруской Ариной Соболенко (34 ВТА), если та одолеет чешку Каролину Плишкову (8 ВТА).

Ранее стало известно, что организаторы "US Open" выдали Азаренко "уайлд кард", что позволяет белоруске начать Открытый чемпионат США в основной сетке.