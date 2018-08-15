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Алексей Бага: На сегодня БАТЭ тянут всего-навсего 14 человек

  • 15.08.2018, 8:19
Фото: fcbate.by

Руководство клуба рассказало о «бешеной конкуренции» на рынке игроков.

И. о. главного тренера БАТЭ Алексей Бага на пресс-конференции по окончании ответного матча третьего квалификационного раунда против "Карабаха" (1:1) рассказал о потенциальных новичках команды и ожиданиях от двухраундового противостояния с ПСВ, сообщает pressball.by.

- Вы утверждали, что после матча с "Карабахом" расскажете о новичках: кто эти люди? Зависело ли их приглашение от успешности противостояния с азербайджанцами?

- Прохождение квалификации всегда несет свои бонусы. А наши потенциальные новобранцы — это ребята из атакующей линии. Не хотелось раньше времени называть их фамилии. Есть маленькие технические нюансы, этому препятствующие. Но футболисты уже прошли медосмотр и готовы влиться в коллектив. Может, не сегодня так завтра подпишут контракты. При этом бешеном рынке конкуренции мы все равно как-то пытаемся тягаться, барахтаться и искать исполнителей для усиления состава. На сегодняшний день БАТЭ тянут всего-навсего 14 человек. А еще надо учитывать и Лигу наций, и интересы сборной, куда будут привлекаться борисовчане. Так что мы должны иметь полную заявку.

- Чего в целом ждете от противостояния с ПСВ?

- Бокальчик светлого вкрутить после него. Но это шутка, конечно. А если серьезно — тяжелейших игр против гранда голландского футбола.

- Реально ли в кратчайшие сроки новичкам влиться в коллектив?

- Они играли за свои клубы буквально несколько дней назад. Единственное, что может создать трудности, — дальняя дорога и перелет. Правда, если надо, заберем у них паспорта — будут тренироваться и днем, и ночью. А когда увидят "Филлипс-Арену", побегут еще быстрее.

- Глеб сыграл лучший матч за БАТЭ?

- Такие эпитеты не применял бы. У него великая карьера, им были сыграны великие матчи. Он был примером в тренировочном процессе, но то одно, то другое зачастую мешало показывать лучший футбол. Временами Саша играл не очень ярко, но сегодня — еврокубок, а это всегда адреналин, полные трибуны. Да, возможно, это был и лучший матч Глеба. Сегодня он нам помог и внес реальный вклад в победу.


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