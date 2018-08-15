В каких странах больше всего ждут работников из Беларуси 3 15.08.2018, 9:34

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И где чаще всего нарушают права трудовых мигрантов.

Правительство Литвы собирается в два раза увеличить список профессий, представителям которых будет проще устроиться на работу в этой стране. Так литовские власти рассчитывают привлечь высококвалифицированных специалистов, которых не хватает на рынке труда. Не исключено, что белорусам приглянется это предложение, учитывая упрощенные условия для трудоустройства и обещанную зарплату больше 1 тысячи евро, пишет zautra.by.

Пока же чаще всего граждане Беларуси выбирают Россию и Польшу как рынки, где можно подзаработать. Среднестатистический гостевой рабочий из Беларуси уже много лет выглядит примерно одинаково. Чаще всего на заработки уезжают мужчины в возрасте 26-40 лет, работающие в транспортной либо строительной сферах, рассказывает аналитик Исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев. Больше 80% временных трудовых мигрантов − мужчины.

За последние полгода работать за границу по предварительно заключенному договору уехало столько же белорусов, сколько за целый 2014 год. По статистике Департамента по гражданству и миграции, с 2010 года количество таких мигрантов увеличилось вдвое.

В 2017 году за границей временно трудилось больше 80 тысяч белорусов. Годом раньше – около 60 тысяч, а в 2015 году – почти 40 тысяч. Эксперты же считают, что каждый год на заработки из Беларуси уезжают сотни тысяч человек, не учтенных официальной статистикой.

Вместо России едут в Польшу

Исследование варшавского аналитического центра EAST показывает: хоть российский рынок труда все еще лидирует, все больше популярности у белорусских гастарбайтеров набирает польское направление. Если в 2014 году работодатели из Польши прислали 4 017 приглашений гражданам Беларуси на работу по упрощенной схеме трудоустройства, то в 2016-м − уже 23 400, а в 2017-м — около 60 тысяч.

— Количество отбывающих с рабочей целью менее чем на год из Беларуси в Польшу намного превышает совокупное число во всех других странах Евросоюза, — отмечает Андрей Елисеев.

Тенденция обращений в программу «Ла Страда» подтверждает, что среди белорусов, желающих уехать на заработки, популярной становится Польша.

— В 2015 году по выезду в Российскую Федерацию интересовались 14% всех обратившихся, а в Польшу – только 8%. В этом году по Польше – 11%, а по РФ – 7%, − рассказывает руководитель программы «Ла Страда» международного общественного объединения «Гендерные перспективы» Елена Нестерук.

62% из тех, кто интересовался польским направлением, хотели узнать о возможностях и особенностях трудоустройства в этой стране.

— В последнее время все больше работников ищут себя на рынке труда ЕС. А там социальные сети (уже работающие друзья, знакомые) пока не так развиты, как в России. И поиск через интернет более затруднен по языковым причинам. Потому больше стали обращаться по поводу работы в Польшу и другие страны ЕС через компании, занимающиеся трудоустройством, — отмечает Андрей Елисеев.

За последние годы открылось 105 фирм-лицензиатов, говорит Елена Нестерук.

На интерес к Польше повлиял и упрощенный порядок трудоустройства, когда для трудящихся до 6 месяцев не требуется разрешение на работу, достаточно иметь приглашение и рабочую визу. А также популярность среди граждан Беларуси карты поляка. К 2017 году ее получили больше 100 тысяч белорусов. Все эти люди могут трудиться в соседней стране без специального разрешения. Зарплаты, которые предлагают польские работодатели, колеблются между 500 и 1700 евро.

Тем временем Россия, оказавшаяся в достаточно сложной экономической ситуации, уже выглядит для белорусов не так привлекательно.

Почему уезжать на заработки выгодней легально

В 2016 году появилась возможность узнать о легальном выезде в другие страны в реальном времени через сайт «Ла Страда» и получить консультацию онлайн. Количество обращений увеличилось в два раза. За первую половину 2018 года на сайт заходило больше 170 тысяч человек. 72% посетителей сайта – белорусы. Но информация востребована у россиян и украинцев. Косвенно это подтверждает, что население интересуется безопасным выездом за границу и старается снизить риски.

В целом, около трети всех обращений в программу «Ла Страда» — по вопросам трудоустройства. Почти половина случаев обращений о кризисных ситуациях касаются нарушения трудовых прав мигрантов. Чаще всего это частичная или полная невыплата заработной платы. Вместе с ростом потока белорусских работников в Польшу, эта страна стала лидером в рейтинге нарушений трудовых прав (около 65% обращений), сменив Российскую Федерацию.

— Отстоять свои права при нарушении трудовых договоренностей возможно, если работник подписал трудовой договор. Но мы часто сталкиваемся со случаями нарушений трудовых прав у тех, кто уезжает работать по упрощенной схеме трудоустройства (то есть работают до 6 месяцев). Им обещают работу, а по приезду подписывают не трудовой договор, а, например, договор подряда или другой вид соглашения. Такие отношения трудовая инспекция Польши не рассматривает, — объясняет руководитель программы «Ла Страда».

— Я всегда рекомендую мигрантам работать легально, потому что только в этом случае можно защитить свои права. Но если человек уже столкнулся с нарушением прав, то не стоит ждать, что все само собой решится. Если наниматель не доплатил за месяц работы половину зарплаты, он и в следующем месяце недоплатит, − рассказывает собеседница.

Елена Нестерук советует всем уезжающим работать за границу на всякий случай до отъезда проконсультироваться с экспертами, чтобы знать, какие документы предстоит подписывать, чтобы по возможности огородить себя от уязвимой ситуации или нарушения трудовых прав.