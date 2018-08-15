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Вовков бояться – в Оршу не ездить

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  • 15.08.2018, 9:52
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Почему проблема райцентра при этой власти не может быть решена.

13 августа Лукашенко поставил министра промышленности перед выбором: тюрьма или Орша. Согласитесь, слабая реклама для региона, хотя, учитывая, что в Орше находится ИК №8, которая славится на всю страну, пишет в статье на сайте «Наше мнение» Аркадий Нестеренко.

Недавно Орша стала своего рода полигоном для новой региональной политики Минска. В этом контексте трансфер министра промышленности Виталия Вовка, которому правитель поставил «двойку с минусом», из Минска в Оршу, уже не кажется новаторским. Напротив, это закономерно, учитывая, что развитие региона в принципе не возможно изменить. А значит, столичным чиновникам нужно быть готовыми к неожиданной смене места работы.

Почему? Потому что проблема Орши, как и десятков, и сотен других маленьких городов на востоке Беларуси не в «модернизации» одного конкретно взятого предприятия. То что за год правительство, администрация Лукашенко и местные власти не смогли реконструировать Оршанский инструментальный завод, лишь подчеркивает уровень бессилия властей, как на низовом, так и на верхнем уровнях. Бог с ним, с заводом.

Проблема номер один для Орши, как и для всего востока Беларуси сейчас – это демография. Я знаю, о чем я говорю. Я был в Орше 15 лет назад, 10 лет назад и я был в Орше месяц назад. И что самое смешное, Лукашенко тоже был в Орше 10 лет назад, и он был там 13 августа. То есть мы оба можем сравнить развитие региона в среднесрочной перспективе, увидеть динамику. И проблема министра Вовка не том, что он не построил новый завод на месте руин. Проблема Вовка, администрации Лукашенко и региональных властей в том, что они не видят и не могут видеть динамики развития. Лукашенко ее видит, то есть он видит отсутствие динамики. Но это уже ничего не меняет.

Я повторюсь еще раз. Главная проблема всего востока Беларуси в том, что с демографической точки зрения это яма, которая углубляется с каждым днем. Население уезжает из Орши, город полупустой, если мы сравним его с той Оршей, которая была 5-10 лет назад. Возьмите любой город на востоке Беларуси – картина будет точно такая же. И что важно понимать, статистика по населению тут не работает. Люди прописаны, цифры есть, а квартиры стоят пустые. Нет экономически активного населения, оно уезжает на заработки или переезжает в столицу. И если Белстат показывает, что фактическая безработица выше официальной в 11 раз, неужели кто-то полагает, что это не отразиться на демографической ситуации? И да, Белстату давно нужно замерять не только фактическую безработицу, но и фактическую демографию.

К слову, 90 новых рабочих мест, которые нам в конце прошлого года обещали ввести на Оршанском инструментальном заводе, тоже не решат проблемы. А программа модернизации инструментального завода составляет Br48 млн. То есть 23 млн долларов для 90 новых рабочих мест, это 255 тысяч долларов за 1 рабочее место на Оршанском инструментальном заводе. Кто-нибудь представляет себе, в каком веке этот завод выйдет в ноль? Кто-нибудь вообще знает, что там делают на этом заводе? Там делают втулки для фрез и сверлильные патроны! Там не делают спутники и не делают комплектующие для Теслы, к глубокому сожалению. И я сейчас не иронизирую, а рассуждаю трезво, кто-то в аппарате правительства серьезно полагает, что в 2018 году молодые люди в Беларуси хотят работать фрезеровщиками? Пусть даже зная, что их рабочее место стоило государству четверть миллиона долларов. Или это рабочие места для старшего поколения? Тогда мы опять возвращаемся к главному – к демографии!

Демографическая проблема не решается реконструкцией инструментального завода, который сам по себе морально устарел. Можно сказать больше: ни реконструкция, ни модернизация, каких бы то ни было предприятий, в принципе, не могут решить проблемы Орши.

И тут мы подходим к главному – к итогу всей региональной политики администрации Лукашенко с 1994 года – региональная власть, к сожалению, уже не в состоянии нормально реализовать ни один проект. Нет ни инициативы, ни желания. В 2018 году мы приходим к тому, с чего начали.

Я скажу банальную вещь, но без введения института выборов региональной власти никакая реконструкция и модернизация ничего не изменит. Региональная политика, которая строится по принципу назначения «мэров» из других городов, чтобы они не имели коррупционных связей на местах, ведет к тому, что главной задачей, которую руководители регионов ставят перед собой, становится максимально быстрое личное обогащение (см. кейс председателя Солигорского райисполкома). И результат такой – руководитель райисполкома знает, что в условной Орше он отбудет 5-10 лет и уедет к себе домой. Он не живет в условной Орше, а отбывает срок, чтобы потом переехать в Минск. Так почему же население регионов должно думать иначе? Население малых городов руководствуется точно такой же стратегией.

Отсутствие личной ответственности и личной заинтересованности в развитии региона со стороны региональных властей порождает не только экономическую и социальную деградацию, но в конечном итоге ведет к демографической катастрофе. При сохранении текущей тенденции, реконструкции заводов, в принципе, в среднесрочной перспективе будут вообще не нужны. Будет просто некому там работать, потому что те, для кого создаются эти рабочие места, выйдут на пенсию.

И еще пару слов о политической ответственности. Безусловно, за провал программы развития Орши несет ответственность не господин Вовк, а администрация Лукашенко, которая выстраивает региональную политику последние 24 года. По словам экономиста Ярослава Романчука, мы с 1994 года ходим по кругу. Начали с ручного управления и лозунгов «Запустим заводы» – пришли к ручному управлению и опять запускаем заводы.

Поэтому бог с ним с Оршанским инструментальным, министру (может уже бывшему) Вовку можно не переживать. Как-нибудь он отбудет свою ссылку и вернется в Минск. А на его место приедет другой директор, тоже из Минска. Тем более в кресле директора, все-таки, наверное, лучше, чем в ИК №8.


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