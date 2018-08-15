На Брестчине обложили «данью» купание в водоеме 1 15.08.2018, 10:09

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Местные жители борются с чиновниками за свое право на отдых на природе.

Прозрачная вода, источники и живописный пейзаж вокруг. Бывший меловой карьер на Брестчине привлекает не только окрестных жителей, но и белорусов из других регионов. Только вот купаться в водохранилище нельзя – настаивают местные власти, не обращая внимания на мнение активистов, которые доказывают обратное, сообщает «Белсат».

Меловой карьер между агрогородками Малеч и Кабаки на Брестчине – одно из немногих мест отдыха для местных жителей. И не только местных. Более полувека прозрачная вода манила сюда и взрослых, и детей со всего района. Но уже пять лет, как власти запретили развлечения.

«Увидели знак, что запрещено купаться. Конечно, очень жаль. Хотелось бы посмотреть, как водичка, искупаться, отдохнуть, посоветовать друзьям», – говорит посетительница водоема Людмила.

Такое место – единственное в округе, говорят местные жители. У чиновников своя правда, в ответ на запрос об изменении статуса водоема заместитель председателя Березовского райисполкома ссылается на республиканский план о предупреждении гибели людей на воде.

«… который потребовал принять меры для запрета купания в пожарных водохранилищах, обводненных карьерах, мелиоративных каналах, гидротехнических сооружениях и других местах, не предназначенных для купания».

За нарушение правил существует привлечение к ответственности.

«В прошлом году приходила милиция – гоняла штрафами туда-сюда», – говорит местный житель Геннадий.

Местные жители уверены: если создать соответствующую инфраструктуру и облагородить это место, никаких проблем не будет. Соглашается с ними и «депутат» Первомайского сельсовета Валерий Билибуха.

«Технический карьер? Технический карьер – это считается, когда он в разработке. А ведь он давно законсервирован. Уже второй год люди просят – снимите запрет, сделайте зону отдыха как следует, чтобы люди отдыхали. Так нет – лучше запретить, оштрафовать людей вместо того, чтобы что-то приятное для людей сделать», – говорит Валерий Билибуха.

Один из главных аргументов властей – то, что водоем не исследован. Местные активисты берут дело в свои руки.

Правозащитник и активист Валентин Лазаренков большую часть жизни имел дело с такими водохранилищами: он 15 лет проработал в детских лагерях, где обеспечивал купание детей, а сейчас является представителем Брестской областной организации Свободных профсоюзов, отвечающей за отдых. Поэтому активист по всем инструкциям и положениям вместе с соратниками замерил глубину, проверил и протоптал дно ради выявления опасных предметов. Поставили буйки.

«Вот это все потенциально действия, которые должны были сделать власти. Чтобы если даже не все водохранилище, но хотя бы его часть отдать людям в пользование. Как согласно Конституции, человеческим нормам и традициям – пятьдесят лет все делалось здесь», – говорит Валентин Лазаренков.

До сих пор ни информацию в СМИ, ни 150 собранных подписей чиновники так и не приняли во внимание. Теперь местные надеются на прокурора: ему уже направили предложения решить вопрос. Смельчаки же купаются – говорят только, что иногда штрафы платить приходится.