Католики отмечают Успение Пресвятой Богородицы 15.08.2018, 10:28

Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер проведет мессу в Могилеве.

15 августа, согласно литургическому календарю Римско-католической церкви, отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы.

На Востоке и на Западе он имеет различные названия. Греки называли его «Koimesis» — «Погружение в сон» (успение). На Западе закрепилось латинское название «Assumption» — «взятие», «принятие». Имеется в виду «Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу». По христианской традиции, мать Иисуса Христа не умерла, а была взята на небо с душой и телом.

В этот день католики несут в храмы для освящения разноцветные букеты из колосков, цветов, трав и плодов, а также искусно сплетенные веночки, красиво испеченные хлебцы.

15 августа в праздник Успения Пресвятой Девы Марии в Могилевском кафедральном соборе святую Мессу возглавит Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.