Фотофакт: На МКАД опрокинулся грузовик с питьевой водой 1 15.08.2018, 10:41

Фото: ГАИ Центрального района

Водитель пояснил, что у машины вырвало задние колеса.

Читатели onliner.by сообщили о серьезном ДТП, которое случилось сегодня утром на внутреннем кольце МКАД в районе деревни Зацень. В аварию попал грузовик, перевозивший питьевую воду. Машина серьезно разбита, груз — емкости с водой — оказался на проезжей части. Движение на этом участке кольца серьезно затруднено.

На место ДТП приехала бригада скорой помощи.

За рулем грузовика находился мужчина лет пятидесяти. Он ехал по внутреннему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта.

— Мужчина пояснил, что в какой-то момент у грузовика вырвало задние левые колеса — сразу оба, спарку. В результате, водитель потерял управление, грузовик опрокинулся и оказался за пределами проезжей части, — рассказали корреспонденту оnliner.by в ГАИ Центрального района.

Столкновения с другим авто не произошло, никто не пострадал. Прибывшая на место ДТП скорая осмотрела водителя грузовика, но серьезных травм у него не выявлено.

По факту ДТП проводится проверка.

В это же время на том же участке МКАД, но на внешнем кольце произошла мелкая авария. Это также привело к образованию затора.