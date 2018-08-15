закрыть
15 августа 2018, среда, 11:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Крым остался без Visa и MasterCard

2
  • 15.08.2018, 10:57

На аннексированном РФ полуострове прекращена работа с картами международных платежных систем.

Базирующийся в аннексированном Россией Крыму Генбанк прекратил обслуживание и выпуск карт Visa и MasterCard. Русская служба Би-би-си отмечает, что это был последний банк на полуострове, который выпускал карты международных платежных систем.

Некоторым клиентам банка предложили заменить их на карты российской платежной системы "Мир".

Решение о прекращении работы с Visa и MasterCard принято в связи с введенными в 2014 году санкциями в отношении российских банков в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Как передает Reuters со ссылкой на источники, крымские банки до сих пор эмитировали и обслуживали карты международных систем благодаря их запасу, который был выпущен до санкций.

В начале августа сообщалось, что из Крыма ушла последняя западная гостиничная сеть.

Генбанк входит в группу банка "Россия", председателем совета директоров которого является Юрий Ковальчук. Он включен в санкционный список США как бизнесмен из "ближнего круга Путина".


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип