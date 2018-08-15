Пять культовых небоскребов Нью-Йорка 15.08.2018, 10:15

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Каждый из них вошел в историю.

По количеству многоэтажек высотой более 150 метров Нью-Йорк уступает только Гонконгу, со счетом 257 против 313.

Но по части узнаваемости и символичности небоскребы Большого Яблока ушли далеко вперед. «Вокруг света» предлагает совершить экскурсию вокруг пяти грандиозных строений, которые не только всех выше, но и всех круче – каждый по-своему.

Всемирный торговый центр 1 (541 м): самый безопасный

Годы строительства: 2006-2013.

Самое высокое здание в США и во всем Западном полушарии. Самый высокий офисный центр в мире.

104-этажная Башня свободы, возведенная на месте разрушенного в теракте 9/11 Всемирного торгового центра, считается самым защищенным офисным зданием в мире. В строительстве использовали бетон в семь раз прочнее обычного. Массивное основание без окон высотой 57 метров способно выдержать взрыв нескольких заминированных автомобилей. Шахты лифта, лестничные пролеты и коммуникационными системы окружены 91-сантиметровыми бетонными стенами. Ступени между этажами на 50% шире, а запасов воды для борьбы с пожаром в два раза больше, чем предусмотрено стандартными требованиями безопасности. В вентиляционных трубах установлены химические фильтры — на случай биологической атаки.

Торжественно открытая в ноябре 2014 года новостройка пронизана отсылками к истории. Ее высота составляет 415 метров – как у Южной башни уничтоженного террористами ВТЦ. Смотровая площадка расположена на 417 метрах – вровень с Северной башней. Шпиль-антенна достигает отметки 541 метр, или 1776 футов, что неслучайно совпадает с годом рождения Декларации независимости США.

Нью-Йорк – первое интерконтинентальное направление Lufthansa. Авиакомпания начала совершать рейсы в город Большого яблока более 60 лет назад, и до сих пор это направление остается особенным для Lufthansa. На сайте авиакомпании можно найти путеводитель, посвященный Нью-Йорку. В нем содержится масса полезной информации о городе, включая самые популярные достопримечательности, рестораны и бары, гостиницы и т.д.

Эмпайр-стейт-билдинг (443 м): самый киногеничный

Годы строительства: 1929-1931.

Первое в мире здание, имевшее более 100 этажей. Самое высокое здание в мире в период с 1931 по 1970 годы. Самый снимаемый небоскреб – появлялся почти в сотне фильмов, послужив в том числе последним пристанищем Кинг Конга.

Небоскреб в стиле ар-деко, почти 40 лет сохранявший титул самого высокого здания мира, был возведен за рекордные 410 дней. Ежедневно на “стройке века” трудились 3400 рабочих, продвигаясь вверх со скоростью 4,5 этажа в неделю. Впрочем, спешить было абсолютно некуда – в разгар Великой депрессии деловая жизнь Нью-Йорка замерла. В первый год удалось сдать в аренду всего треть офисных помещений. И лишь после окончания Второй мировой войны 103-этажное здание начало приносить доход.

Не оправдала надежд и новаторская задумка проектировщиков – шпиль, приспособленный для парковки дирижаблей. Из-за сильных восходящих потоков ни одному аэростату так и не удалось причалить к небоскребу.

В 1970 году лавры высочайшего здания планеты перешли ко Всемирному торговому центру. Владельцы Эмпайр-стейт-билдинг сперва хотели достроить 11 этажей, чтобы обогнать конкурента-выскочку, но потом посчитали смету и, к счастью, решили оставить визитную карточку Манхэттена в ее первозданном виде.

Парк Авеню, 432 (425 м): самый стройный

Годы строительства: 2012-2016.

Самое высокое жилое здание в мире. Самое высокое здание Нью-Йорка по уровню крыши.

Эта супервысотка с квадратными окнами может похвастаться рекордным соотношением высоты к ширине – 15 к 1. Издалека конструкция выглядит такой хрупкой, что, по словам американских журналистов, “сам Кинг Конг дважды подумал бы, прежде чем взбираться на нее”.

Для нью-йоркцев 85-этажный небоскреб стал в первую очередь символом заоблачных цен на жилье – до $95 млн за пентхаус. Почти половину из 125 апартаментов выкупили иностранные олигархи, которые коллекционируют недвижимость подобно произведениям искусства. Поэтому большинство квартир пустуют более 10 месяцев в году.

Долететь в Нью-Йорк, чтобы увидеть это архитектурное чудо, можно с Lufthansa. На этом рейсе авиакомпания предлагает четыре класса обслуживания: эконом, премиум-эконом, бизнес-класс и Первый класс. Они различаются некоторыми важными деталями, но главное остается неизменным – это потребности и желания пассажиров. Lufthansa постоянно вкладывает новые инвестиции в переоснащение салонов лайнеров, поэтому каким бы классом вы ни отправились, вы останетесь довольны тем, что и кто вас окружает.

Башня Банка Америки (365,8 м): самый экологичный

Годы строительства: 2005-2009

Самый экологичный небоскреб в мире. Первый небоскреб, получивший платиновый сертификат по стандарту LEED (Лидерство в энергоэффективности и экологическом дизайне).

55-этажное здание на 75% построено из переработанных материалов. Почти половину цемента удалось заменить шлаком – побочным продуктом металлургии. По оценкам экологов, именно на производство цемента приходится до 8% всех выбросов углекислого газа в атмосферу. Сократив его потребление, проектировщики небоскреба хоть на мгновение, но отсрочили глобальное потепление.

Местные офисные работники – а три четверти из них составляют сотрудники самого Банка Америки – наслаждаются преимуществами контролируемого дневного света, исходящего из окон высотой от пола до потолка. Если на улице слишком солнечно, включается система автоматического затемнения. Кроме того стеклопакеты обладают повышенной теплоизоляцией, позволяя экономить на отоплении.

Здание напичкано датчиками уровня углекислого газа. Как только становится слишком душно, активизируется приток свежего воздуха, который предварительно очищается от пыли, газа и других вредных веществ. Система фильтрует и воздух, исходящий наружу. Таким образом, здание “выдыхает” более чистую смесь, чем “вдыхает”. Среди других экологических ноу-хау – безводные писсуары, а также система накопления и очистки дождевой воды.

Крайслер-билдинг (320 метров): самый эффектный

Годы строительства: 1928-1930

Высочайшее здание в мире в период с 1930 по 1931 годы. Самое высокое кирпичное строение на планете.

Когда основатель корпорации имени себя Уолтер Крайслер уже все доказал миру автопромышленности, он решил воздвигнуть памятник своему величию – самое высокое здание на планете. В тот же период побить рекорд высоты стремился побить Банк Траста Манхэттена. Нью-йоркцы, затаив дыхание, следили за гонкой небоскребов. Согласно проекту, финансисты выигрывали у промышленника решающие полметра. Но Уолтер приберег в рукаве козырь – 40-метровый шпиль, тайно смонтированный внутри здания. Установка стальной “иглы” заняла всего полтора часа. Сейчас штаб-квартира проигравшего банка принадлежит действующему президенту США и называется Трамп-билдинг.

Автомагнат недолго наслаждался победой: спустя 11 месяцев его детище обставил Эмпайр-стейт-билдинг. Однако и поныне 77-этажный Крайслер-билдинг удерживает планку самого высокого кирпичного здания на планете. При его строительстве было использовано более 4 млн кирпичей, уложенных вручную.

Крайслеру удалось взять и еще одну высоту. Небоскреб, украшенный множеством деталей на автомобильную тематику, входит в топы красивейших зданий не только Нью-Йорка, но и всей планеты, и считается непревзойденным шедевром архитектуры в стиле ар-деко.