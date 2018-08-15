Видеохит: Дрон научил двуногого робота «летящей походке» 15.08.2018, 11:11

Фото: University of Tokyo

В Японии создали робота с прикрепленным к нему дроном.

Инженеры из Токийского университета в Японии сконструировали двуногого робота с закрепленным над корпусом дроном. Благодаря этому робот поддерживается в вертикальном положении и сохраняет баланс. Об этом пишет Spectrum (перевод — korrespondent.net).

При этом машина не летает, а ходит, используя ноги. Каждая из них состоит из двух сегментов, в которых расположено по одному сервомотору.

Движением ног управляет алгоритм, который получает в качестве исходных данных скорость квадрокоптера. Он планирует движения ног таким образом, чтобы при контакте с землей скорость ноги была нулевой.

Робот является лишь исследовательским проектом. Применять его на практике можно, однако лишь как развлечение.