В Венесуэле арестовали генерала армии по подозрению в покушении на Мадуро 1 15.08.2018, 11:21

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Всего задержано 14 человек.

В Венесуэле арестовали генерала вооруженных сил страны Алехандро Переса Гамеза по подозрению в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро во время военного парада 4 августа, сообщает El Comercio.

Об аресте генерала объявил 14 августа генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Ранее по делу о покушении на Мадуро были арестованы полковник Педро Хавьер Самбрано Эрнандес и депутат парламента Венесуэлы Хуан Лекесенс.

Всего арестовали 14 человек, отмечает El Comercio. Издание подчеркивает, что арест высокопоставленных военных может привести к расколу вооруженных сил страны, при этом армия является главным органом, поддерживающим президента.

4 августа на Мадуро совершили покушение во время его выступления перед гвардейцами на параде в Каракасе. Президент не пострадал, семь военнослужащих получили ранения после того, как служба охраны сбила беспилотники покушавшихся.

По словам Мадуро, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос лично ответственен за нападение. В МИД Колумбии назвали эти обвинения абсурдными. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что правительство США не участвовало в подготовке к покушению.

Ответственность взяла на себя группа "Фланелевые солдаты" (Soldados de Franela). Оппозиционное движение "Сопротивление" также заявило о своей причастности к покушению.