В Венесуэле арестовали генерала армии по подозрению в покушении на Мадуро

В Венесуэле арестовали генерала армии по подозрению в покушении на Мадуро1
- 15.08.2018, 11:21
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Всего задержано 14 человек.
В Венесуэле арестовали генерала вооруженных сил страны Алехандро Переса Гамеза по подозрению в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро во время военного парада 4 августа, сообщает El Comercio.
Об аресте генерала объявил 14 августа генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.
Ранее по делу о покушении на Мадуро были арестованы полковник Педро Хавьер Самбрано Эрнандес и депутат парламента Венесуэлы Хуан Лекесенс.
Всего арестовали 14 человек, отмечает El Comercio. Издание подчеркивает, что арест высокопоставленных военных может привести к расколу вооруженных сил страны, при этом армия является главным органом, поддерживающим президента.
4 августа на Мадуро совершили покушение во время его выступления перед гвардейцами на параде в Каракасе. Президент не пострадал, семь военнослужащих получили ранения после того, как служба охраны сбила беспилотники покушавшихся.
По словам Мадуро, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос лично ответственен за нападение. В МИД Колумбии назвали эти обвинения абсурдными. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что правительство США не участвовало в подготовке к покушению.
Ответственность взяла на себя группа "Фланелевые солдаты" (Soldados de Franela). Оппозиционное движение "Сопротивление" также заявило о своей причастности к покушению.