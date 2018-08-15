Многодетный отец из Кобрина: Сократите бюджет КГБ, МВД и реально помогите семьям 10 15.08.2018, 11:20

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Фото: БелТА

«Материальной помощи» к новому учебному году не хватит даже для покупки пары сандалей.

В Беларуси многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, которые обучаются в школах (на уровне базового и общего среднего образования, в том числе в учреждениях специального образования), могут получить к новому учебному году «материальную помощь», пишет krynica.info. Ее размер составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа.

В Минске получат «материальную помощь» в размере 64,1 рубля (32 доллара). В Березовском районе размер выплаты на каждого учащегося из многодетной семьи составляет 48 рублей (24 доллара), в Бресте – 35 (17 долларов).

Выделение «материальной помощи» в Facebook прокомментировал сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Георгий Дмитрук, который сам является многодетным отцом и проживает в Кобрине (Брестская область):

«Громкое название? Очень! Вся страна думает: «Государство заботится о многодетных!» Какая добрая власть!? Так вот, я от имени многодетных как многодетный отец, как сам из многодетной семьи, говорю вам, власть имеющим: «Не позорьтесь! Вашей подачки в 45 рублей не хватит купить даже пару добротных сандаликов для наших детей! Сократите бюджет МВД, КГБ и прочих не многодетных, но жирных «молодчиков» и реально помогите многодетным!»