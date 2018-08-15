14-летний американец баллотируется на пост губернатора 1 15.08.2018, 11:56

Этан Зоннеборн

Фото: Buzz Kuhns

Это разрешено Конституцией штата.

В прошлом году в американском штате Вермонт сменился губернатор. Следующие выборы пройдут только через четыре года, но 14-летний американец Этан Зоннеборн уже заявил, что готов побороться за победу, пишет mashable.com.

На своем сайте Этан утверждает, что у него есть правильные идеи по реформе здравоохранения, экономического развития и образования штата. Парень утверждает, что основывает свою кампанию на вопросах жителей Вермонта, а не на личных интересах.

Этан не скрывает, что ему 14 лет. Как ни странно, в предвыборной гонке это не помеха. В Конституции Вермонта утверждается, что потенциальный кандидат должен прожить в штате как минимум четыре года. Никакого ограничения по возрасту нет.