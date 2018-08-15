В Гарварде узнали, как продлить жизнь на четверть 2 15.08.2018, 11:59

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Ученые изучили рацион питания.

Согласно данным недавнего исследования, проведенного учеными из Гарвардского университета, рацион питания, в котором животные жиры заменяются растительными, может снизить шансы умереть преждевременно от 24% до 26%. По словам специалистов, растительные жиры, подобные тем, которые содержатся в авокадо и оливковом масле, позволяют значительно продлить годы жизни, сообщает orthodox.od.ua.

Чтобы прийти к таким выводам, эксперты проанализировали два источника данных с общим количеством испытуемых 93000 человек – в первом наборе данных использовалась информация о здоровье 63412 женщин за период с 1990 по 2012 годы, в то время как второй набор данных был взят из исследования 29966 медицинских работников, проходившего в период с 1990 по 2010 годы. В записях содержалась подробная информация о питании участников, информация собиралась каждые четыре года. Полученные данные показали, что виды жиров, которые едят люди, могут существенно повлиять на их продолжительность жизни.

Ученые были заинтересованы в сравнении питательной ценности мононенасыщенных жиров, содержащихся в мясе животных и растениях. Животные жиры встречаются в красном мясе, рыбе, яйцах и необезжиренной молочной продукции. Растительные жиры содержатся в орехах, авокадо и различных маслах, включая оливковое, арахисовое и кунжутное масло.

Было установлено, что рацион питания, богатый растительными мононенасыщенными жирами, снижает риск ранней смерти на 16% по сравнению с рационом с низким содержанием этих питательных веществ. Кроме того, замена 2-5% ежедневных калорий растительными жирами была связана с повышением продолжительности жизни на 10-15%. Когда пересчет был повторен с животными мононенасыщенными жирами и растительными источниками жиров, риск смерти снижался на 24-26%.