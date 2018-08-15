Новый игрок БАТЭ: Я с ранних лет сражаюсь за хорошее будущее для себя и своих близких 15.08.2018, 12:07

Фото: ФК БАТЭ

Клуб объявил о подписании двух новичков команды.

Коллектив из Борисова пополнился нападающим из Уганды и французом с африканскими корнями. После всех формальностей французский хавбек Эрвейн Мукам ответил на вопросы корреспондента пресс-службы клуба.

— Я очень счастлив стать частью такого большого клуба, известного далеко за пределами своей страны и на протяжении многих лет удерживающего чемпионский титул. Приложу максимум усилий в стремлении доказать, что способен реально помочь БАТЭ в выполнении всех поставленных задач.

Сейчас чувствую определенное волнение. Все же статус моей новой команды накладывает дополнительную ответственность. Но, считаю, готов к повышенному давлению и спросу.

— Когда узнал об интересе со стороны БАТЭ?

— Несколько дней назад об этом сообщил мой агент. Естественно, от таких предложений не отказываются! Честно говоря, я немного удивился. И обрадовался — всегда тружусь на сто процентов, чтобы двигаться шаг за шагом вперед в карьере. Значит, в Борисове увидели и оценили мой потенциал.

Пару дней ушло на переговоры между клубами, обсуждение деталей контракта. И вот, наконец, агент позвонил и сказал: «Собирай вещи — переезжаешь».

— Как в «Немане» отнеслись к трансферу?

— Полагаю, только положительно. У меня установились хорошие отношения с руководством, тренерским штабом, ребятами. Они понимают: если зовет БАТЭ — нужно соглашаться. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех сотрудников «Немана» и болельщиков за поддержку — это были замечательные полгода.

— Да и Гродно — красивый город.

— Однозначно. Единственное, что зимой очень холодно. Потом понемногу привык, но в первые недели просто ужасно мерз. Какое-то время ушло, чтобы познакомиться с командой, менталитетом белорусов. В целом мне довольно легко дается адаптация на новых местах. Люблю узнавать другие страны и культуры. Могу назвать себя дружелюбным и коммуникабельным. Думаю, и в БАТЭ освоюсь довольно быстро. Уже наслышан, что коллектив тут прекрасный.

— Вместе с тем и конкуренция немалая.

— Другого и не ожидал. Я с ранних лет сражаюсь — за хорошее будущее для себя, своих родных и близких. Верю, что Иисус указывает мне верную дорогу. Усердно тренируюсь, много молюсь — и надеюсь на лучшее.

— По-русски что-то понимаешь?

— Чуть-чуть. Сейчас возьмусь куда серьезнее. Это также новый вызов для меня.

— В нынешнем году БАТЭ трижды встречался с «Неманом». Какой из матчей запомнился тебе более всего?

— Конечно, чемпионатный. Впрочем, эмоции были негативными. Мы уступали 0:2, сумели сравнять счет, причем я отличился. Но в самой концовке противостояния БАТЭ вырвал победу. Разочарование зашкаливало. Но необходимо отдать должное борисовчанам, которые до последнего шли в атаку и оказались вознагражденными за настойчивость. Да и нам уже приходилось крайне тяжело. Когда почти 90 минут бегаешь без мяча, сил на финишный отрезок просто не остается.

— Сейчас у «желто-синих» горячие еврокубковые деньки. Видел поединки с ХИКом и «Карабахом»?

— Конечно. Все получились очень непростыми, особенно с соперниками из Азербайджана. Вчера присутствовал на трибунах «Борисов-Арены» и на себе прочувствовал все царившее напряжение. Очень порадовало, что футболисты БАТЭ, несмотря на трудности, являлись единым целым, бились друг за друга. Именно такой и должна быть настоящая команда!

— Предпочтения по игровому номеру имеешь?

— Для меня это не принципиально. Но, если есть возможность, оставил бы себе 94-й, под которым выступал в Греции и «Немане».