Большая игра Трампа и маленький Путин 2 Ярослав Шимов, «Радио Свобода»

15.08.2018, 12:23

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Президент США на самом деле мало интересуется таким незначительным игроком, как правитель РФ.

Едва не сорвал саммит "Большой семерки". Вывел свою страну из ядерного соглашения по Ирану. Поговорил по душам с Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Вначале смертельно напугал, а потом успокоил европейцев. Объявил торговую войну Китаю. Поспособствовал обвалу турецкой лиры.

Это список наиболее заметных деяний президента США Дональда Трампа за последние несколько месяцев. В Белом доме давно не было столь внешнеполитически активного президента. При этом в дипломатичности, качестве, необходимом для ведения успешной внешней политики, Трампу отказывают многие наблюдатели. В вину ему ставят разное – неучтивость при общении с союзниками по НАТО, любезность с авторитарными лидерами и даже неуклюжесть во время аудиенции у Елизаветы II:

На самом деле действия Трампа вполне объяснимы (ну, кроме промашки у королевы) логикой большой игры, которую, судя по всему, затеял американский президент. Отношения с Россией и Путиным, вопреки распространенному мнению, в этой игре совсем не главный элемент.

Заметим: все международные проблемы Трамп четко делит на те, которыми стоит заниматься долго, и те, которые такого внимания не заслуживают. К последним он отнес (оправданно или нет, другой вопрос) два крупных международных договора: Парижское соглашение о борьбе с глобальным потеплением и сделку по иранской ядерной программе, которую шесть мировых держав заключили с Тегераном в 2015 году. О выходе Вашингтона из обоих договоров Трамп заявил однозначно, своей позиции не менял и, похоже, не собирается. Оба документа, по мнению президента США, не соответствуют интересам его страны, а значит, и рассуждать тут нечего.

В тех же случаях, которые, по его мнению, заслуживают бóльших усилий, Трамп повторяет один и тот же алгоритм.

1. Наступление: проблема формулируется, причем самым резким и агрессивным образом. "Маленький ракетчик" Ким Чен Ын доиграется со своей ядерной программой – если он не откажется от нее, его ждут американские "огонь и ярость"! Европейские страны НАТО недопустимо мало платят в бюджет этой организации – если ситуация не изменится, США задумаются о выходе из союза! Импортные тарифы на американскую продукцию в Китае и Евросоюзе заметно выше, чем тарифы в США на товары из этих стран – если европейцы и китайцы не устранят диспропорции, Вашингтон начнет против них торговую войну! И т. д.

2. Тактическое отступление: пока противная сторона пребывает в растерянности или, наоборот, дает ответный риторический залп, ей, публично или закулисно, в зависимости от ситуации, делается предложение о непосредственном контакте, при котором можно уладить спорные вопросы.

3. Сближение: в случае позитивной реакции партнера контакт происходит и заканчивается сделкой. Трамп считает себя мастером в этой области: самая известная его книга называется "Искусство заключать сделки",The Art of the Deal. По слухам, идущим, правда, из недоброжелательных по отношению к Трампу источников, именно на этой книге наряду с Библией – или даже вместо нее! – он якобы собирался приносить президентскую присягу, но его отговорили.

При этом PR-эффект от сделки для Трампа важнее ее реального содержания. Так, по итогам переговоров с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером президент США смог похвастаться договоренностью о торговых уступках со стороны ЕС. А вот встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре пока принесла только один осязаемый результат – зато символический, то есть хорошо "продаваемый" избирателям: возвращение на родину останков американских солдат, погибших во время Корейской войны. Но само свидание с лидером КНДР и подписанную там не слишком содержательную декларацию президент США преподнес стране и миру именно как солидную сделку.

На другом "фронте", с Китаем, на часть продукции которого Трамп повысил импортные тарифы, ситуация пока находится в стадии №2 – прощупывания позиции партнера. По последним данным, китайское руководство, понимая, что выйти победителем из торговой войны с Вашингтоном непросто, совещается по поводу дальнейших шагов, а пока запретило официальной прессе резко критиковать Трампа за торговую политику. В самом свежем конфликте, с Турцией, дела не продвинулись дальше стадии №1: Вашингтон и Анкара обмениваются угрозами. Но и тут итоговая сделка вполне возможна, ведь в США не могут не знать о способности турецкого лидера Реджепа Эрдогана к резким переменам курса. Около трех лет назад Эрдоган, казалось бы, вдрызг разругался с Владимиром Путиным из-за сбитого турецкими ПВО российского Су-24 – но для примирения сторонам хватило полугода.

Так вот, о Путине. Как раз с ним никаких сделок у Трампа нет – одно лишь ужесточение американских санкций, казалось бы, идущее вразрез с любезностью, проявленной президентом США к российскому коллеге на недавнем саммите в Хельсинки. За эту любезность Трампа подвергли критике его оппоненты в самой Америке. Президент кое-как отмахивался:

"Меня резко критиковали Фейк Ньюз Медиа – за то, что я был слишком мил с президентом Путиным. В былые дни они назвали бы это Дипломатией. Но если бы я был громогласным и злым, меня бы раскритиковали за это. Помните, как они говорили, что я был слишком резок с председателем Кимом? Лицемеры!"

И в США, и в России распространено представление о том, что Трамп хочет дружить с Путиным, но демократы и некоторые республиканцы в Конгрессе не дают ему этого сделать. Это иллюзия, которая не укладывается в логику большой игры Трампа. В Хельсинки американский президент польстил российскому, назвав его "хорошим конкурентом". Но тут же очертил единственную область, в которой он видит эту конкуренцию: поставки газа в Европу. (США, как известно, резко наращивают добычу этого сырья и хотели бы поставлять свой сжиженный газ европейцам в куда бóльших количествах, чем сейчас.) А для Трампа, бизнесмена, ставшего президентом, политика и дипломатия – лишь производные бизнеса. Так, комбинация с Ким Чен Ыном была разыграна во многом ради того, чтобы несколько ослабить позиции главного союзника Северной Кореи, Китая, который Трамп давно рассматривает как подлинного и главного конкурента США.

Путин же используется в ней как фишка, которую двигают туда-сюда. Вначале Трамп объявил, что пригласит его в Вашингтон, потом, посмотрев на реакцию американских политиков и СМИ, отозвал приглашение до лучших времен. Но отказываться от своих деклараций о том, что с Россией лучше сотрудничать, чем враждовать, Трамп не хочет – с учетом того, что за потепление отношений с Москвой высказываются 56% сторонников Республиканской партии, а в ноябре предстоят промежуточные выборы в Конгресс. При этом никаких сделок Путину Трамп не предлагает, введению инициированных Конгрессом нескольких раундов новых санкций не противодействует, а в Сирии намекает Москве о том, что лучше не зарываться, демонстративными ударами по базам Асада и бойцам "ЧВК Вагнера".

Россию в центр американских политических дебатов поставил не Трамп, а его противники. Они обвиняют нынешнего президента в сговоре с Москвой, якобы имевшем место еще до его избрания. Ведется соответствующее расследование, возглавляемое спецпрокурором Мюллером. Но "дымящийся пистолет" (несомненное, "убойное" доказательство) или хоть что-то, его напоминающее, не найден. Рейтинг Трампа, если верить данным Gallup, колеблется между 40 и 50%, что неплохо для любого президента США на этом этапе правления. На данный момент эту партию Белый дом скорее выигрывает.

Складывается впечатление, что в действительности Трампу ничего конкретного от Путина пока не нужно. Отношения с Китаем и Европой, за которыми стоят большие экономические проблемы и политические комбинации, для него на порядок важнее. С Россией Трампа вполне устроил бы статус-кво, для Кремля давно уже неприятный. Ну, или мало к чему обязывающая декларация "за всё хорошее, против всего плохого" вроде той, что была подписана с Ким Чен Ыном. Но если возможностей для ведения такой игры нет, а сама она не очень важна, поскольку ключевыми для Вашингтона являются другие политические направления, – что ж, можно присоединиться к очередной санкционной инициативе Конгресса. Президент США вряд ли станет сопротивляться ее принятию, как не сопротивлялся предыдущим подобным законопроектам.

Ну а любезность Трампа с Путиным, так возмутившая многих в США и порадовавшая в России, – признак того, что интереса к сделкам с Москвой у него на самом деле нет, но лишнего обострения с не самым важным для него игроком Трамп не хочет. С теми, кто его действительно интересует, нынешний американский президент разговаривает иначе.

Ярослав Шимов, «Радио Свобода»