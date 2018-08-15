Видеофакт: Жлобинский БМЗ выбрасывает километры ржавого дыма 7 15.08.2018, 12:54

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Это не пожар и не чрезвычайная ситуация.

«Это повседневность жлобинского БМЗ (Белорусского металлургического завода)», пишет телеграм-канал Nexta.

«Выбросы в воздух ужасающие. Особенно последний год. Часто выбросы ржавого дыма протягиваются на 10 км и видны невооруженным глазом. Около завода, когда проезжаю мимо на машине, там творится ад. Внутри еще хуже. Я там проработал 10 лет. Благо, судьба повернулась так, что сейчас я уже там не работаю. Те фильтры, что установлены над цехами, не справляются с тем объемом выбросов, что делает завод. Все, что не успевают фильтровать, просто вылетает через крышу в небо.

На видео виден запуск одной из 3 печей, которая плавит металлолом. И таких печей – по три штуки на заводе. Каждая из них делает подобные выбросы примерно по разу раз в час и чаще. В итоге, за сутки, подобные выбросы происходят примерно 72 раза. До ближайшей от завода деревни – 3 км. До 80-тысячного Жлобина – 7 км по прямой.

Там крутятся очень большие деньги. Но нужные очень крупные реконструкции, чтобы что-то изменить. Просто хотелось бы немного предать огласки. Так как этот завод последние лет 10 коптит уж очень сильно. А последние 2 года коптит вообще так, что порой в 500 метрах от него на улице трудно дышать.

Бывают дни когда пыль с завода не вверх идет, а стелется сразу на землю.

В 2015-м году Лукашенко посетил БМЗ. Тогда он потребовал снизить себестоимость продукции примерно на 25 процентов. А посему ни о каких фильтрах не может быть и речи. На первом месте тут не безопасность, а показатели».