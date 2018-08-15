Патриот Белявский продолжает борьбу с системой 15.08.2018, 13:34

Андрей Белявский

Верховный суд отказался изменить приговор Андрею Белявскому.

Месяц назад бывший фигурат «дела патриотов» художник-дизайнер Андрей Белявский направил жалобу в Верховный суд на приговор Ленинского районного суда Минска, который наказал его годом "домашней химии" за хранение одного патрона, сообщает правозащитный центр «Весна».

На днях он получил ответ от высшей судебной инстанции, в котором сообщается, что его жалоба остается без удовлетворения, а приговор в силе.

В ответе за подписью заместителя председателя Верховного суда Руслана Анискевича отмечается, что результаты суда первой инстанции о виновности Белявского соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются правильными и по существу не оспариваются в жалобе. Доводы о чрезмерной строгости и неадекватности поступку назначенного наказания Верховный суд счел необоснованными. А замечание насчет неучтенных Ленинским судом при вынесении решения двух с половиной месяцев, проведенных Белявский за решеткой во время следствия по делу "o незаконном вооруженном формировании", Верховный суд, как и Минский городской в свое время, вообще проигнорировал.

Таким образом, все средства внутренней защиты по делу за хранение патрона у бывшего фигуратна «дела патриотов» исчерпаны.

Напомним, Андрей Белявский был задержан 21 марта и обвинен по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса - "обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках" и ст. 287 Уголовного кодекса - "создание незаконного вооруженного формирования". Отпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде 2 июня с прекращением дела по ст. 293 УК. Во время обыска сразу после задержания у него был найден исправный патрон.

Как только в конце ноября Следственный комитет закрыл дело "о незаконном вооруженном формировании", в отношении Белявского было заведено новое дело - о хранении боеприпасов (ч.2 ст. 295 УК РБ). 12 декабря Следственный комитет предъявил молодому человеку обвинение, а ровно через месяц, 12 января, в суде Ленинского района был озвучен приговор по этому делу. Судья Марина Запасник признала Белявского виновным по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса («Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ») и назначила наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашняя химия"). После рассмотрения кассационной жалобы Белявского в Минском городском суде приговор вступил в законную силу.