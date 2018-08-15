98 лет назад польская армия добилась перелома в Варшавской битве 15.08.2018, 14:10

Фото: PAP/Bartłomiej Zborowski

Европа была спасена от нашествия большевиков.

В Варшаве в среду, 15 августа, с участием президента Польши Анджея Дуды начались центральные торжества по случаю Праздника Войска Польского, сообщает «Радио Польша».

Президент Польши Анджей Дуда, а также спикер Сената Станислав Карчевский, спикер Сейма Марек Кухциньский и министр национальной обороны Мариуш Блащак участвовали в богослужении за Родину, отправленном в кафедральном соборе Войска Польского в Варшаве под руководством полевого епископа Войска Польского Юзефа Гуздека.

Торжества, приуроченные к национальному Празднику Войска Польского проходят во всей Польше и за рубежом. Центральным событием станет в Варшаве масштабный военный парад. Ранее в среду президент Анджей Дуда в сопровождении представителей верховных государственных властей возложил венок у памятника маршалу Юзефу Пилсудскому, первому лидеру возрожденного в 1918 году польского государства.

В проповеди епископ Юзеф Гуздек напомнил о значении исторических событий для современности, в том числе, подвига польских солдат в войне с большевистским нашествием 1920 года. Иерарх подчеркнул, что польские солдаты и польский народ при поддержке союзников сумели на подступах к Варшаве защитить Родину от большевистской агрессии, а заодно также Европу и европейскую цивилизацию. Епископ Юзеф Гуздек процитировал слова маршала Юзефа Пилсудского отом, что «народ, который не уважает свое прошлое, не заслуживает уважения в настоящем и не имеет права на будущее».

Праздник Войска Польского отмечается 15 августа в память о главном сражении польско-большевистской войны 1919-1921 года. В августе 1920 года польская армия под командованием маршала Юзефа Пилсудского и генерала Юзефа Халлера в ходе кровопролитных боев на подступах к Варшаве остановила наступление большевиков на польскую столицу и далее на Запад. Сражение длилось с 13 по 16 августа.

В день Успения Богоматери, 15 августа, когда Красная Армия, казалось, прорвет польскую оборону, жители Варшавы совершили религиозное шествие, взывая к Богоматери и умоляя ее спасти Польшу от большевистского нашествия. И именно 15 августа в ходе сражения произошел перелом в пользу Войска Польского.

В результате большевистская армия под командованием маршала Тухачесвского была разбита и отброшена от Варшавы. 16 августа 1920 года польская армия перешла в наступление. Сражение под Варшавой 1920 года, которое предотвратило нападение СССР на Европу считается одним из 18 важнейших сражений в мировой истории.