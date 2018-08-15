Как путешествовать много, удобно и дешево 1 15.08.2018, 14:23

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12 гениальных лайфхаков.

Издание golos.io собрало 12 ценных советов для любителей путешествий.

Подпишитесь на акции ваших любимых авиакомпаний, чтобы первыми узнавать о больших распродажах и по-настоящему экономить. Именно так можно купить билет за 1$.

Приложение GateGuru расскажет вам все об аэропортах мира. Где находятся банкоматы, какие магазины есть в Duty Free.

Оформите годовую страховку, включающую все страны мира и срок пребывания за границей 90 дней. Куда бы вы вдруг ни сорвались, вы всегда будете под защитой.

Если у вас транзит через Сингапур или Стамбул, не забудьте записаться на бесплатные обзорные экскурсии.

Старайтесь покупать билеты на ночные автобусы/поезда/рейсы. Так вы здорово сэкономите на жилье.

В купейных вагонах РЖД выбирайте 37 и 38 место. Тогда в купе у вас будет всего два места вместо четырех.

Можете принять участие в карнавале Рио-Де-Жанейро, просто купив в специальных фирмах костюм. А участвовать — это не смотреть со стороны. Это совсем другие эмоции.

Самое дешевое место на Мальдивах — остров Маафуши. Отель 3 звезды за 48$. И подобные места есть на всех курортах. Уделите подготовке больше времени и вы будете вознаграждены.

В супермаркетах Америки, Таиланда, Гонконга и других стран за 2 часа до закрытия устраиваются скидки до 50% на скоропортящиеся продукты. Кушайте деликатесы со скидкой.

Бесплатный Wi-Fi во всем мире есть в библиотеках и вузах, а не только в Макдоналдс.

Пользуйтесь Groupon. Он есть в 40 странах мира.

Если вы надолго уехали из дома, например, в кругосветку на три месяца, то по возвращении можете сделать перерасчет за услуги ЖКХ. Нужны лишь посадочные талоны/билеты.