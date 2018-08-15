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Слонимчанка: Чтобы собрать ребенка в школу, нужны рассрочки, даже кредиты предлагают

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  • 15.08.2018, 15:07
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Сколько стоит собрать ребенка в школу.

Собрать ребёнка в школу несложно, если есть необходимая сумма на руках, отметила слонимчанка, которую журналисты «Газеты Слонімскай» встретили у палатки с канцелярскими товарами.

— Теперь у многих есть карты рассрочек, благо почти в каждом магазине ими можно расплатиться. Но очень жаль, что у нас в стране, чтобы собрать ребёнка в школу, нужны рассрочки, даже кредиты предлагают. Ведь покупка всего необходимого даже для одного школьника выливается в кругленькую сумму, а уж если в семье несколько школьников, то это вообще неподъёмная сумма, — поделилась своим мнением женщина.

Собеседница рассказала, что на своего первоклашку она уже потратила более 300 рублей, а из списка ещё не всё куплено.

— Всё покупаем новое — идём в первый класс. Стараюсь покупать качественную одежду, так как ребёнок практически целый день в школе будет проводить. За костюм-тройку только отдали 87 рублей, две рубашки, чтобы на смену было — 17 и 22 рубля. За туфли заплатили 60 рублей, купили спортивный костюм и обувь, небольшой рюкзак — 20 рублей. Галстук купили и бабочку, канцелярские товары потихоньку закупаю. И знаете, нужно ходить по городу и искать магазины, в которых многие канцелярские товары дешевле. Я сделала для себя вывод: чтобы не так накладно было, нужно вообще всё потихоньку покупать, как только каникулы начинаются, — добавила мама будущего первоклассника.

В том, что действительно можно купить товар дешевле, журналисты убедились воочию, пройдясь по слонимским магазинам. Например, если поискать, можно купить тетради на 12 листов за 13 копеек, на 48 листов — от 45 копеек и выше, дневник в твёрдой обложке — от 1,70 рубля, набор цветной бумаги — от 50 копеек, ручки — от 25 копеек и т.д.

В одном из магазинов продавец рассказала, что если закупать всё от и до плюс лабораторные тетради и контурные карты, нужно отдать сумму от 60 до 80 рублей, в зависимости от того, в каком классе обучается ребёнок. Журналисты подсчитали, что в этом году школьная экипировка — канцелярские товары, одежда, обувь, рюкзак — обойдется родителям начальной школы от 230 (если по-скромному) до 700 рублей. Собрать старшеклассников чуть дороже — от 250 до 890 рублей. К этой сумме ещё нужно будут прибавить плату за учебники.


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