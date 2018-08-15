закрыть
15 августа 2018, среда, 16:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Еле отбыла смену»: что говорят попавшие в больницу работники предприятия по выращиванию грибов

4
  • 15.08.2018, 14:33
  • 2,987

СК проверяет предприятие под Кричевом.

В редакцию tut.by обратилась дочь одной из женщин, которая работала на предприятии по выращиванию грибов шиитаке под Кричевом. Сейчас ее мама в больнице. «Сразу говорили: отравление, потом астма, теперь гипертонический криз, — перечисляет девушка. — Но какой криз, у мамы никогда не было проблем с давлением?»

12 августа читатель сообщил в редакцию, что четверо сотрудников предприятия «Инфэн» попали с отравлением в реанимацию. «Инфэн» — инвестпроект, который запустили в июле этого года на территории передислоцируемой воинской части в Кричевском районе. Здесь выращивают грибы шиитаке.

Татьяна (по просьбе родных, имя изменено) попала в Кричевскую центральную районную больницу 8 августа. В тот день, вспоминает ее дочь Ольга, из-за одышки мама еле отработала смену. Вечером родные настояли, чтобы женщина обратилась на ФАП.

— Там ей стало хуже: сводило руки, состояние было предобморочное. Она не понимала, что происходит, — вспоминает слова мамы дочь. — Местный врач вызвал скорую.

Татьяну увезли в Кричевскую ЦРБ. Полтора суток она пролежала в реанимации. Затем ее перевели в терапию.

— Изначально врачи объясняли, что у нее обожжены дыхательные пути и сгусток в легком. Предполагали, это из-за отравления, — продолжает собеседница. — После капельниц у мамы на лице пятнами пошли покраснения, на руках — сыпь. Медики говорили, выходят токсины.

Ольга навещала маму в пятницу, 10 августа. С врачами встретиться у нее не получилось. В терапии, продолжает девушка, капельницы маме оставили. У Татьяны было состояние «потерянного человека». Сейчас пациентке легче. В выходные врачи сказали женщине, что у нее астма.

— Когда ее привезли в больницу, давление у нее было 200 на 180, — продолжает дочь. — Но она никогда не жаловалась ни на давление, ни на одышку! Врачи говорят: подозрение на астму. Но разве есть такие симптомы при астме?

По словам Ольги, ее мама общалась и с другими госпитализированными сотрудниками предприятия.

— Женщины, которые с ней лежат, чувствовали боль в груди, было тяжело дышать, — передает она слова Татьяны. — Мама говорит, у них такие же признаки, как были у нее изначально. Свои недомогания она описывала на работе, почувствовав похожие симптомы, люди пошли на ФАП.

Было ли у коллег мамы такое высокое давление и покраснения на лице, Ольга не знает.

— Им сказали, что диагноз выясняется, возможно, ОРВИ.

— А как объясняли, что все могли заразиться ОРВИ?

— Сказали, они работают с холодной водой в закрытом помещении. Вышли на солнце, смена температуры — вот и заболели, — поясняет девушка и дополняет. — На предприятии они были без спецодежды. Ни перчаток, ни респираторов — ничего им не выдавали.

По словам Александра Плетнева, главного врача Кричевской ЦРБ, стационарное лечение получили восемь сотрудников предприятия.

— Они обращались в различные дни и поступали с различными заболеваниями, — сообщил собеседник. — Никакой связи с отравлением ни у одного нет. Все с заболеваниями.

Ранее в администрации предприятия «Инфэн» говорили, что в больницу сотрудники попали из-за ОРВИ и астмы.

В Следственном комитете сообщили: по факту ухудшения состояния здоровья ряда работников частного предприятия Кричевский районный отдел СК проводит проверку.

— Работа ведется в тесном взаимодействии с учреждениями здравоохранения и республиканским центром гигиены и эпидемиологии, — отметила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета. — Отмечу, что госпитализированы люди с разными диагнозами. По нашим данным, один человек из реанимации переведен в терапию, наблюдается улучшение здоровья остальных.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович