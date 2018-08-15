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Армения предложила передать Пашиняну полномочия в Совбезе ОДКБ

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  • 15.08.2018, 14:37
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Никол Пашинян
Фото: news.am

Для этого придется изменить устав организации.

Представители Армении предложили внести изменения в устав Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с которыми страну в Совете безопасности ОДКБ будет представлять премьер-министр страны, сообщила пресс-служба организации в среду, передает interfax.by.

По данным пресс-службы, инициатива была озвучена на заседании постоянного совета ОДКБ во вторник.

"Также был рассмотрен проект протокола о внесении изменений в договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, которые были предложены Армянской стороной в связи с вступлением в силу изменений в конституцию Республики Армения. В соответствии с ними принятие решений по вопросам, рассматриваемым Советом коллективной безопасности ОДКБ, отнесено к компетенции премьер-министра Республики Армения" - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что постоянный совет ОДКБ принял решение направить проекты документов одним пакетом на внутригосударственное согласование.

Генеральным секретарем ОДКБ сейчас является представитель Армении Юрий Хачатуров.

В июле нынешнего года Ю.Хачатуров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

Генсеком ОДКБ он был назначен в 2017 году сроком на три года.

28 июля Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова. Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.

По обвинению в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году арестован также экс-президент республики Роберт Кочарян.


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