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Правительство РФ «режет» экономику ради армии и чиновников

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  • 15.08.2018, 14:46
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Власти экономят на социальном обеспечении населения.

Правительство России продолжает экономить на программах поддержки экономического роста и социального обеспечения населения, несмотря на резкий рост доходов федерального бюджета, пишет finanz.ru.

Из-за повышения цен на нефть и падения рубля доходы правительства за январь-июль достигли 10,497 трлн рублей, что почти на 20% выше прошлогоднего уровня, отчитался Минфин.

Три четверти новых денег - 1,2 трлн рублей - принесли нефтегазовые налоги, а остаток (0,5 трлн) удалось выжать из несырьевого сектора экономики.

В результате бюджет впервые за 7 лет остался профицитным - поступления превысили расходы на 1,3 трлн рублей, что, впрочем, только усилило его силовой и бюрократический крен.

Финансирование почти 6-миллионного госаппарата, численность которого раздулась вдвое за последние 20 лет, выросло на 63,1 млрд рублей, или 11%.

Почти вдвое - с 6,8 до 11,3 млрд рублей - подорожало для налогоплательщиков содержание президента Путина.

Финансирование таможни, налоговых и контролирующих органов выросло почти на 15%, или 17 млрд рублей, до 135 млрд за 7 месяцев.

Расходы на армию подскочили на 107 млрд рублей, до 1,654 трлн рублей, на другие силовые структуры - 47 млрд рублей (до 1,01 трлн).

Органам МВД добавили 14 млрд рублей, Росгвардии - 8 млрд рублей, системе ФСИН - 3 млрд.

Суммарно содержание аппарата чиновников и силовиков "съело" 3,326 трлн рублей, или каждый третий потраченный государством рубль.

Расходы на программу поддержки экономики тем временем сократились - на 40,2 млрд рублей по сравнению с прошлогодними (1,003 трлн рублей).

Более чем в 1,5 раза было урезано финансирование ТЭКа (с 12,2 до 7,8 млрд рублей), а также космических программ - с 20,2 до 13,8 млрд рублей.

Расходы по статье "социальная политика" рухнули на 8,2%, или 248 млрд рублей, главным образом за счет сокращения ассигнований на пенсии - на 280 млрд рублей, или 13,2%.

Резко - на 41% - подскочили траты на обслуживание государственного долга, который Минфин планировал нарастить в 2018 году на рекордные 1,4 трлн рублей.

Если в прошлом году оплата процентов по привлеченным займам за 7 месяцев обошлась в 345,6 млрд рублей, то в текущем пришлось отдать 489,3 млрд.

Рекордный рост расходов пришелся на скупку валюты. На эти цели к началу августа ушло более 2 триллионов рублей - в 5,5 раз больше, чем в прошлом году. В доллары, евро и фунты стерлингов был вложен не только весь бюджетный профицит (1,3 трлн рублей), но и все средства, привлеченные Минфином от размещения долга (0,7 трлн рублей).


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