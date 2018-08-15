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Видеохит: Медведь пришел в винно-водочный магазин

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  • 15.08.2018, 15:18
  • 1,847
иллюстрационное фото

Автоматические двери отреагировали на приближение зверя и распахнулись.

В американском городе Бристол, штат Коннектикут, сотрудники винно-водочного магазина не пустили к себе медведя. Об этом сообщает NBC Connecticut.

Зверь бродил по парковке и оказался возле магазина. Автоматические двери отреагировали на его приближение и распахнулись. Он прошел через них, но не смог попасть внутрь, потому что продавцы успели запереть вторые двери.

В итоге животное осталось в тамбуре. Вскоре перед магазином показался покупатель. Седой мужчина беззаботно вошел в тамбур, после чего продавцы втащили его внутрь и снова закрыли двери. Только тогда он заметил хищника.

В итоге медведь ушел без постороннего вмешательства. Его визит сняла камера видеонаблюдения, которая была установлена в магазине.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.


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