Страна дизайнеров и стоматологов 15.08.2018, 15:25

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На кого хотят учиться белорусы?

Наиболее высокий конкурс во время нынешней вступительной кампании наблюдался на таких специальностях как графический дизайн, международное право, режиссура кино и телевидения, организация полетов и современные иностранные языки. Об этом 15 августа сообщили журналистам представители Министерства образования, передает «Белсат».

Как отметила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, в этом году централизованное тестирование проводили в 41 пункте по стране. Всего зарегистрировались на ЦТ 82 471 абитуриентов, из них 50 400 поступили в вузы, из которых более 26 тысяч человек будут обучаться за счет государства.

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Наибольшая конкуренция сложилась на направлениях «Графический дизайн» (11 человек на место), Режиссура кино и телевидения (6 человек на место). Также большим спросом в вузы пользуются специальности «Международное право», «Стоматология», «Современные иностранные языки», «Организация воздушных полетов» и спортивно-туристическое направление. На них традиционно поступают абитуриенты с наилучшими сертификатами ЦТ.

Как отметила заместитель министра, в этом году в белорусские вузы поступили 20 тысяч иностранцев из 102 стран мира. Они выбрали для себя широкий диапазон профессий – от юриста до врача.

Кроме этого, представители Минобразования отметили, что в этом году произошла «модельная апробация» новой методики оценки заданий тестов. Когда она будет официально принята, каждый абитуриент сможет увидеть еще до начала тестирования, сколько баллов он получит за каждое выполненное задание.