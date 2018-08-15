США нанесут новый удар по России: Путин долго к этому шел 8 15.08.2018, 15:28

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Слава Рабинович – о новых санкциях против РФ.

В США анонсировали введение очередного пакета санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля. Первый пакет мер введут 22 августа. В России эти меры назвали едва ли не объявлением войны со стороны Соединенных Штатов. Кроме этого, в Конгрессе США есть много других инициатив по введению новых санкций против РФ. Как в такой ситуации может ответить Москва? На этот вопрос "Апострофу" ответил российский блогер и финансист Слава Рабинович:

- Когда Турция арестовала американского пастора, обвиняемого в якобы соучастии в госперевороте и сотрудничестве с преследуемым Турцией проповедником [Фетхуллахом] Гюленом, который находится в США, Вашингтон ввел санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции. А Турция ввела зеркальные санкции против аналогичных чиновников США, при которых будет искать активы этих американских министров в Турции, и если таковые найдет, то они будут заморожены. Ничего, кроме дикого хохота, это не вызывает. И аналогичную клоунаду, конечно, может устроить и Россия. Но в том-то и смысл различных американских санкций, что их можно ввести против России, а она ничем толковым, существенным и действенным ответить совершенно не может.

Наиболее ярко это продемонстрировал первый пакет санкций, введенный против российских чиновников еще до оккупации Крыма и нападения России на Украину, — Акт Магнитского. Поэтому, на самом деле, Путин и его приближенные так бесятся — потому что ничего этим санкциям противопоставить не могут. Естественно, кроме того, что называется мемом "разбомбить Воронеж". Или еще хуже того — обречь на ужасное существование и неминуемую гибель российских сирот, которых запретили усыновлять и удочерять американским гражданам. Этот закон стали называть "законом подлецов".

Соответственно, в ответ на санкции, которые США вводят и будут вводить против России, мы можем ожидать комбинации того, что называют "разбомбить Воронеж", и чего-то экстраординарно подлого. Россия за эти годы показала, что может вводить санкции против собственного народа, продовольственное эмбарго против собственного населения, давить бульдозерами и сжигать десятки тонн высококачественных продуктов питания... В принципе, против собственного народа Россия, представляемая Путиным и его ОПГ, может сделать все, что угодно. Но против Америки — ничего.

Есть целый список причин, почему США вводят новые санкции против России в связи с отравлением Скрипалей, и решение принято по совокупности. Во-первых, администрация Трампа пытается перехватить у Конгресса вообще и Сената в частности инициативу нововведений в области санкционного режима против России. Мы знаем, что в Конгрессе сейчас находится большое количество законодательных инициатив, которые предполагают очень жесткие меры против путинского режима, включая даже определение Российской Федерации как государства, спонсирующего международный терроризм. Соответственно, Трамп достает из-под сукна закон, который был принят в 1991 году и который вводили лишь против Сирии и КНДР — за применение химического, бактериологического или другого оружия массового поражения. То есть Россия стала третьей страной в истории, против которой США приводят в действие этот закон.

Это, надо сказать, большое "достижение" путинской ОПГ. Надо это признать и поздравить Путина, он долго к этому шел...

Думаю, еще одним существенным фактором, побудившим администрацию Трампа ввести эти санкции именно сейчас, а не, допустим, несколько месяцев назад, когда отравили Скрипалей, была комбинация двух подфакторов. Первый — это осознание того, что Россия в 2006 году отравила Литвиненко и не понесла вообще никакого наказания, хотя исполнители этого преступления названы. Второй — это то, что у властей Великобритании в ходе расследовании появились абсолютно неоспоримые доказательства участия в отравлении Скрипалей российских государственных силовых структур. Мы знаем, что Великобритания только что выдвинула РФ требования по выдаче российских граждан в связи с этим делом, которые, естественно, Москва игнорирует. Я уверен, что спецслужбы Великобритании поделились этими сведениями со спецслужбами США.

Я не являюсь международным юристом, но у меня есть большие подозрения, что, исходя из той доказательной базы, которая есть у Великобритании, США и, возможно, некоторых других союзников по НАТО, Соединенные Штаты не могли не привести в действие этот закон.