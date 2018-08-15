закрыть
15 августа 2018, среда, 16:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

США нанесут новый удар по России: Путин долго к этому шел

8
  • 15.08.2018, 15:28
  • 6,152

Слава Рабинович – о новых санкциях против РФ.

В США анонсировали введение очередного пакета санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля. Первый пакет мер введут 22 августа. В России эти меры назвали едва ли не объявлением войны со стороны Соединенных Штатов. Кроме этого, в Конгрессе США есть много других инициатив по введению новых санкций против РФ. Как в такой ситуации может ответить Москва? На этот вопрос "Апострофу" ответил российский блогер и финансист Слава Рабинович:

- Когда Турция арестовала американского пастора, обвиняемого в якобы соучастии в госперевороте и сотрудничестве с преследуемым Турцией проповедником [Фетхуллахом] Гюленом, который находится в США, Вашингтон ввел санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции. А Турция ввела зеркальные санкции против аналогичных чиновников США, при которых будет искать активы этих американских министров в Турции, и если таковые найдет, то они будут заморожены. Ничего, кроме дикого хохота, это не вызывает. И аналогичную клоунаду, конечно, может устроить и Россия. Но в том-то и смысл различных американских санкций, что их можно ввести против России, а она ничем толковым, существенным и действенным ответить совершенно не может.

Наиболее ярко это продемонстрировал первый пакет санкций, введенный против российских чиновников еще до оккупации Крыма и нападения России на Украину, — Акт Магнитского. Поэтому, на самом деле, Путин и его приближенные так бесятся — потому что ничего этим санкциям противопоставить не могут. Естественно, кроме того, что называется мемом "разбомбить Воронеж". Или еще хуже того — обречь на ужасное существование и неминуемую гибель российских сирот, которых запретили усыновлять и удочерять американским гражданам. Этот закон стали называть "законом подлецов".

Соответственно, в ответ на санкции, которые США вводят и будут вводить против России, мы можем ожидать комбинации того, что называют "разбомбить Воронеж", и чего-то экстраординарно подлого. Россия за эти годы показала, что может вводить санкции против собственного народа, продовольственное эмбарго против собственного населения, давить бульдозерами и сжигать десятки тонн высококачественных продуктов питания... В принципе, против собственного народа Россия, представляемая Путиным и его ОПГ, может сделать все, что угодно. Но против Америки — ничего.

Есть целый список причин, почему США вводят новые санкции против России в связи с отравлением Скрипалей, и решение принято по совокупности. Во-первых, администрация Трампа пытается перехватить у Конгресса вообще и Сената в частности инициативу нововведений в области санкционного режима против России. Мы знаем, что в Конгрессе сейчас находится большое количество законодательных инициатив, которые предполагают очень жесткие меры против путинского режима, включая даже определение Российской Федерации как государства, спонсирующего международный терроризм. Соответственно, Трамп достает из-под сукна закон, который был принят в 1991 году и который вводили лишь против Сирии и КНДР — за применение химического, бактериологического или другого оружия массового поражения. То есть Россия стала третьей страной в истории, против которой США приводят в действие этот закон.

Это, надо сказать, большое "достижение" путинской ОПГ. Надо это признать и поздравить Путина, он долго к этому шел...

Думаю, еще одним существенным фактором, побудившим администрацию Трампа ввести эти санкции именно сейчас, а не, допустим, несколько месяцев назад, когда отравили Скрипалей, была комбинация двух подфакторов. Первый — это осознание того, что Россия в 2006 году отравила Литвиненко и не понесла вообще никакого наказания, хотя исполнители этого преступления названы. Второй — это то, что у властей Великобритании в ходе расследовании появились абсолютно неоспоримые доказательства участия в отравлении Скрипалей российских государственных силовых структур. Мы знаем, что Великобритания только что выдвинула РФ требования по выдаче российских граждан в связи с этим делом, которые, естественно, Москва игнорирует. Я уверен, что спецслужбы Великобритании поделились этими сведениями со спецслужбами США.

Я не являюсь международным юристом, но у меня есть большие подозрения, что, исходя из той доказательной базы, которая есть у Великобритании, США и, возможно, некоторых других союзников по НАТО, Соединенные Штаты не могли не привести в действие этот закон.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович