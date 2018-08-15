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Как белоруска зарабатывает йогой на Лонг-Айленде

  • 15.08.2018, 15:33
Инна Поллифроне
Фото: riverheadlocal.com

Наша соотечественница владеет целой сетью студий.

В городе Риверхед на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк на днях открылась студия хот-йоги Solntse – уже вторая, которой владеет 28-летняя уроженка Беларуси Инна Поллифроне, пишет belmir.by.

Как пишут местные медиа, Инна живет неподалеку, в деревушке Бэйтинг-Холлоу. Ее муж Роберт – также предприниматель, является совладельцем двух окрестных ресторанов под названием Buoy One.

Поллифроне открыла для себя хот-йогу почти 4 года назад из-за проблем со здоровьем. Врачи диагностировали у нее фибромиалгию – синдром хронических мышечных болей.

Белоруска обнаружила, что упражнения и растяжки в условиях повышенной температуры и влажности воздуха ослабляют симптомы, включая головные боли и усталость.

Открытие второй студии
Фото: riverheadlocal.com

Поэтому в октябре 2016-го и открыла первую студию хот-йоги в близлежащей деревне Уэйдинг-Ривер – как альтернативу заведению в Ист-Моричес, куда ей было далековато ездить.

Инна стала сертифицированным инструктором йоги, а также оборудовала свою студию самой современной системой инфракрасного лучистого нагрева воздуха.

Ее заведение постепенно набирало популярность. Чтобы удовлетворить растущий спрос, белоруска и открыла вторую студию в Риверхед, который немного западнее Уэйдинг-Ривер.

Небольшое расстояние между двумя населенными пунктами позволяет ей без длинных переездов успевать вести уроки в обоих местах.

Тем не менее, преподает йогу в своих студиях Поллифроне не одна, а привлекает еще около 10 инструкторов. Каждый день, в том числе выходные, проходит до 7 уроков, не считая приватных сессий.

Кроме хот-йоги, Solntse предлагает занятия хатха-, виньяса- и инь-йогой, восстановительной йогой, мягкой йогой и барре-фитнесом – смесью пилатеса, йоги, балета и упражнений с легкими гантелями.


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