Названа причина обрушения моста в Италии 15.08.2018, 15:41

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Фото: REUTERS / Stefano Rellandini

Прокуратура Генуи сделала официальное заявление.

Прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что причиной обрушения моста Моранди была человеческая ошибка.

Об этом сообщает La Repubblica.

"Это не несчастный случай, а человеческая ошибка", - заявил он после завершения инспекции в районе моста.

По факту происшествия прокуратура открыла дело о преступной небрежности и массовом убийстве по неосторожности.

"Мы должны ответить на один вопрос: почему это произошло? Это наша задача и мы будем делать все необходимое", - заявил прокурор.

По его словам, сначала следователи подробно изучат данные о ходе реконструкции моста и профилактических работ, а также отследят все что происходило на мосту в день трагедии. Следующим этапом будут следственные действия в отношении соответствующих институтов и компании, привлеченных к работам вокруг моста.

Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Спасатели нашли тела 38 погибших, разбирая завалы.

Мост Моранди построен в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота - 90 метров.