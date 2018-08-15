закрыть
15 августа 2018, среда, 16:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Россиянину пришлось ползком подниматься в банк за пенсией

1
  • 15.08.2018, 15:52
  • 1,534

Инцидент произошел в Тюмени.

В Тюмени инвалиду II группы Андрею Романову приходится ползком забираться в офис банка, чтобы забрать свою пенсию. Свои злоключения по дороге за выплатами мужчина снял на видео, чтобы руководство учреждения обратило внимание на проблемы посетителей с ограниченными возможностями и все-таки установило на лестнице пандусы, сообщает URA.RU.

Речь идет о филиале "Ханты-Мансийского банка Открытие" на проезде 9 Мая. У входа в офис действительно находится довольно крутая лестница, преодолеть которую Андрею по силам только ползком.

Причем у входа в банк установлена специальная кнопка для помощи посетителям-инвалидам. Андрей неоднократно пытался ей воспользоваться, но та, похоже, не работает.

Журналисты URA.RU попытались связаться с руководителем финансового учреждения, но на момент звонка ее в офисе не оказалось.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович