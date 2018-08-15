Видеофакт: Россиянину пришлось ползком подниматься в банк за пенсией 1 15.08.2018, 15:52

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Инцидент произошел в Тюмени.

В Тюмени инвалиду II группы Андрею Романову приходится ползком забираться в офис банка, чтобы забрать свою пенсию. Свои злоключения по дороге за выплатами мужчина снял на видео, чтобы руководство учреждения обратило внимание на проблемы посетителей с ограниченными возможностями и все-таки установило на лестнице пандусы, сообщает URA.RU.

Речь идет о филиале "Ханты-Мансийского банка Открытие" на проезде 9 Мая. У входа в офис действительно находится довольно крутая лестница, преодолеть которую Андрею по силам только ползком.

Причем у входа в банк установлена специальная кнопка для помощи посетителям-инвалидам. Андрей неоднократно пытался ей воспользоваться, но та, похоже, не работает.

Журналисты URA.RU попытались связаться с руководителем финансового учреждения, но на момент звонка ее в офисе не оказалось.