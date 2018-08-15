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США удваивают число морпехов в Норвегии и перебрасывают силы к границе РФ

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  • 15.08.2018, 16:29
Фото: AFP

Правительство в Осло обеспокоено Россией с момента аннексии Крыма.

Соединенные Штаты более чем вдвое увеличат количество морских пехотинцев, дислоцированных в Норвегии, согласно планам, впервые изложенным в июне.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщило норвежское Министерство обороны.

Планы по увеличению числа морских пехотинцев в Норвегии с 330 до 700 и перемещению некоторых из них ближе к границе с Россией вызвали резкую реакцию Москвы, которая назвала планы "явно недружественными".

Правительство в Осло, все больше обеспокоенное Россией с момента аннексии Крыма в 2014 году, настаивает на том, что увеличение присутствия США предназначено только для учебных целей и не должно интерпретироваться как военная эскалация.

Морские пехотинцы должны были покинуть Норвегию в конце этого года после того, как первоначальный контингент прибыл в 2017 году для подготовки к боевым действиям в зимних условиях. Это первые иностранные войска, размещенные в Норвегии со времен Второй мировой войны.

Министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сорейде ранее заявила журналистам, что решение не предусматривает создания постоянной базы США в Норвегии и не нацелено на Россию.

Ротация сил будет продолжаться до пяти лет по сравнению с первичным размещением, которое продолжалось в течение шести месяцев с начала 2017 года, а затем было продолжено в июне прошлого года.

Норвегия покупает в США пять самолетов P-8A из-за "неустойчивой ситуации с безопасностью" в Северной Атлантике, согласно заявлению, совместно подписанному Британией, Норвегией и Соединенными Штатами. Великобритания и Норвегия совместно будут использовать объекты новой морской патрульной авиации на полигоне RAF Lossiemouth.


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