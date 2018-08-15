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Игорь Бокий завоевал два «золота» на старте ЧЕ по плаванию в Дублине

  • 15.08.2018, 16:56
Игорь Бокий

Белорус стал лучшим на одной из своих коронных дистанциях - 100 метрах баттерфляем.

Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды на стартовавшем в Дублине (Ирландия) чемпионате Европы по плаванию, сообщает БелТА.

На одной из своих коронных дистанциях - 100 м баттерфляем - белорус в категории S13 (слабовидящие) занял первое место, показав результат 53,95 сек., не дотянув всего лишь 0,1 сек. до повторения своего же мирового рекорда.

На дистанции 100 м брассом Игорь Бокий победил также уверенно - 1 мин. 05,97 сек. Серебряную награду в этом финальном заплыве завоевал другой белорус Владимир Изотов - 1 мин. 07,69 сек.

Игорь Бокий, который является 11-кратным паралимпийским чемпионом, сегодня в вечерней программе соревнований имеет хорошие шансы завоевать очередную медаль.

В квалификации он с лучшим временем (2 мин. 08,11 сек.) преодолел 200 м комплексным плаванием. В категории S11 (тотально незрячие) золотую награду в плавании 50 м вольным стилем завоевал также представитель белорусской команды Георгий Зудилов - 27,01 сек.

Третье место среди атлетов с минимальными нарушениями опорно-двигательного аппарата (SB9) заняла белоруска в финале на 100 м брассом Александра Свадковская, бронзовая награда в активе Анастасии Зудиловой, которая сумела преодолеть также 100 м брассом в категории SB12. Чемпионат Европы по плаванию среди паралимпийцев в Дублине продолжится до 19 августа.


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