Доллар подскочил до годового максимума на мировых рынках 1 15.08.2018, 17:08

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Фото: Bloomberg

Российский рубль, лира и индийская рупия снижаются.

Курс доллара на мировых рынках вырос до годового максимума на фоне ослабления турецкой лиры. Об этом пишет Reuters (перевод — nv.ua).

Так, 15 августа курс американской валюты к корзине из шести основных мировых валют вырос до 96,86.

Агентство пишет, что инвесторы встревожены ослаблением валют развивающихся рынков – помимо лиры, снижаются курсы российского рубля и индийской рупии – и предпочитают вкладываться более надежные активы.

Также отмечается, что на прошлой неделе стал дешеветь и евро – на опасениях, что ситуация в Турции скажется на стабильности европейских банков, которые кредитовали турецкие финучреждения.

Напомним, что с начала текущего года лира упала более чем на 38% к доллару. В ходе торгов 10 августа она потеряла 6,8%, опустившись до нового рекордного минимума 5,95 лиры/$.

Позже президент Америки Дональд Трамп распорядился вдвое поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции, после чего лира упала еще на 18%.

Ситуация с лирой ускорила падение европейской валюты. Евро за день потерял более 1% к доллару и опустился до уровня июня 2017 года (падение с $1,1528 до $1,1410).

Турция намерена расчитываться в нацвалюте с Китаем, Россией, Украиной и рядом других крупных торговых партнеров.

Позже аналитики инвестбанка Goldman Sachs заявили, что риск обвала рынков вслед за турецкой лирой невелик.