Белорус оказался в Генуе во время крушения моста 5 15.08.2018, 17:17

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Он рассказал, как изменилась жизнь в городе и что происходит на месте катастрофы сейчас.

Катастрофа, которая вчера произошла в Генуе, взволновала людей по всему миру: популярный туристический город и такая беда. Со временем стало понятно, что теоретически на месте погибших и пострадавших мог оказаться каждый, кто планировал отдых в этом итальянском городе, — техническое состояние моста давно оставляло желать лучшего, а значит, трагедия была неизбежной. О том, как изменилась жизнь в городе и что происходит на месте катастрофы сейчас, Onliner.by рассказал Юрий, который проводит отпуск в Италии.

— В Генуе мы находимся уже дней десять, — рассказывает молодой человек. — В город приехали на поезде из Милана, к слову, рядом с разрушенным мостом как раз проходит железнодорожная ветка, ведущая в том числе в Милан.

Вчера, когда все и произошло, с самого утра шел очень сильный ливень — стеной. Гремели раскаты грома и вспыхивали молнии. До часу дня был объявлен красный уровень опасности. На улицу было выходить реально страшно, поэтому мы пережидали непогоду в арендованной квартире. После часа дня, как и обещали синоптики, дождь стал слабеть, гром слышался все реже, и к двум часам вообще все прекратилось.

Пока мы ожидали перемены погоды, смотрели в интернете местные новости. Из них и узнали, что произошло обрушение моста. Но сразу масштабы были непонятны. А когда уже вышли на улицу, поняли, что ситуация действительно серьезная: отовсюду слышны сирены, ездят полицейские и пожарные машины, постоянно видны кареты скорой помощи. В воздухе летают вертолеты. Такая же ситуация и сегодня, на помощь к местным спасателям и медикам приехали коллеги из других регионов.

От квартиры Юрия до места трагедии примерно полтора километра. Пешком молодой человек добрался до ближайшей АЗС и оттуда смог сделать снимки разрушенного моста. Ближе подойти оказалось невозможно: территорию, где случилось ЧП, перекрыли.

— Местные жители находятся в шоке: рассказывают, что ездили по этому мосту каждый день, так как он является составной частью очень востребованной и загруженной трассы, ведущей в том числе в аэропорт (по мосту каждые полчаса ездил экспресс-автобус с туристами, спешащими на свои рейсы).

Сейчас в прессе всплывает очень много фотографий, демонстрирующих плачевное состояние моста. В том числе люди делают скриншоты с сервиса Google street view, на которых видно, что ремонт требовался уже давно, — делится снимками Юрий.