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Парламентарии стран Балтии призвали ЕС добиться освобождения Сенцова

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  • 15.08.2018, 17:27
Олег Сенцов

На российские власти нужно оказать давление.

Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам ЕС обращение с призывом оказать давление на российские власти, чтобы добиться немедленного освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова и других украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политически мотивированным обвинениям.

Об этом сообщает портал ERR.

Обращение направлено президенту Европейского союза Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни, председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкер и главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

Обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента.

"Более 90 дней назад Олег Сенцов объявил голодовку. Сейчас его состояние описывается как катастрофическое. Власти запретили ему вести переписку, встречаться с независимыми наблюдателями и отказали в адекватной медицинской помощи. Без скорого вмешательства международной общественности может возникнуть ситуация, аналогичная случаю Сергея Магнитского", - говорится в обращении.

14 мая 2018 год Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в российских тюрьмах, и продолжает ее уже 94-й день.

По данным адвоката Дмитрия Динзе, по состоянию на 7 августа у Сенцова пульс замедлился до 40 ударов в минуту, у заключенного плохо с сердцем, но на больницу в Лабытнанги он не соглашается, а перелета может не пережить.


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