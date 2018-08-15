Армения сменила посла в Беларуси 2 15.08.2018, 17:34

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Олег Есаян освобожден от должности.

Олег Есаян освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян, пишет tut.by.

На должность Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Беларуси и должность постоянного полномочного представителя Республики Армения при уставных и других органах СНГ назначен Армен Гевондян.

До этого Гевондян занимал пост советника министра иностранных дел Армении.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что те послы, которые работают неэффективно, будут отозваны.