Армения сменила посла в Беларуси

Армения сменила посла в Беларуси2
- 15.08.2018, 17:34
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Олег Есаян освобожден от должности.
Олег Есаян освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян, пишет tut.by.
На должность Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Беларуси и должность постоянного полномочного представителя Республики Армения при уставных и других органах СНГ назначен Армен Гевондян.
До этого Гевондян занимал пост советника министра иностранных дел Армении.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что те послы, которые работают неэффективно, будут отозваны.