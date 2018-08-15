закрыть
15 августа 2018, среда, 19:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Армения сменила посла в Беларуси

2
  • 15.08.2018, 17:34
  • 1,296

Олег Есаян освобожден от должности.

Олег Есаян освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян, пишет tut.by.

На должность Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Беларуси и должность постоянного полномочного представителя Республики Армения при уставных и других органах СНГ назначен Армен Гевондян.

До этого Гевондян занимал пост советника министра иностранных дел Армении.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что те послы, которые работают неэффективно, будут отозваны.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович