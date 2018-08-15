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Соцвзносы россиян прокрутят в банках «ради бюджета»

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  • 15.08.2018, 17:41

Банковская система получит доступ к дополнительным финансовым ресурсами за счет налогоплательщиков.

Российская банковская система получит доступ к дополнительным финансовым ресурсами за счет налогоплательщиков, пишет сайт finanz.ru.

Средства Фонда социального страхования, куда работодатели отчисляют за сотрудников взносы в размере 2,9% от каждой зарплаты, перейдут под управление Федерального казначейства и будут размещаться в банках для получения дополнительных доходов.

Соответствующий законопроект подготовил Минфин и, как сообщает ТАСС, документ получил одобрение со стороны самого ФСС.

Одновременно решено радикально расширить перечень банков, которым доступны операции с казначейством. Изначально это было лишь 5 крупнейших госбанков, но осенью прошлого года отдельным распоряжением правительства в список включили банки попавших под санкции миллиардеров - "Россия" Юрия Ковальчука и СМП-Банк братьев Ротенбергов.

С июля же Минфин смягчил нормативы и открыл доступ к бюджетному крану еще 13 кредитным огранизациям, а 10 поместил в условный "список ожидания" (они находятся в шаге от того, чтобы выполнить нужные требования).

Передача Минфину резервов ФСС, составляющих 166 млрд рублей, по расчетам ведомства, позволит увеличить доходы от инвестирования на 60-80%. Но прибыль фонду придется делить с федеральным бюджетом в пропорции 85% на 15%.

В 2019-20 гг ФСС получит до 8,5 млрд рублей, а федеральный бюджет - до 1,5 млрд рублей, обещает Минфин.

"У ФСС отсутствует ряд инструментов инвестирования, которые доступны Федеральному казначейству", - объяснили решение в фонде. Речь идет, в частности, об операциях репо, в рамках которых госсредства закачиваются в банки под залог ценных бумаг.

С начала года объем таких операций вырос в 3,6 раза и достиг 345 млрд рублей. В общей сложности госвливания в банковскую систему достигают 5,5 трлн рублей, подсчитали в Fitch.

Крупнейшим держателем этих средств на начало июня банк ВТБ (2,1 трлн рублей, или 20% от клиентских средств банка).


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