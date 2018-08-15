Силовики задержали зампреда Либерально-демократической партии 21 15.08.2018, 17:55

4,542

Сергей Ермыкин

Фото: ldp.by

Сергея Ермыкина и несколько его товарищей задержали в Витебске.

На днях в Витебске задержали заместителя председателя Либерально-демократической партии Беларуси Сергея Ермыкина. Данную информацию tut.by подтвердили несколько информированных источников.

«Задержали Ермыкина и еще несколько его товарищей. Некоторые были ранее судимыми и нигде не работали. Их подозревают в мошеннических действиях», — сказал собеседник.

По словам еще одного источника, эта группа лиц пыталась решить вопросы по смягчению наказания для бывшего директора Оршанского авиаремонтного и инструментального заводов Владимира Троицкого, которого в начале года приговорили к 4 годам лишения свободы.

«Козыряли связями и требовали деньги. Завладели несколькими тысячами долларов, коллекцией монет и ювелирными изделиями. Но изначально не планировали исполнять взятые обязательства», — сказал источник.

Сергей Ермыкин баллотировался в «депутаты», является председателем Витебской областной организации ЛДП.

Глава ЛДПБ Олег Гайдукевич сказал, что «это вопросы коммерции и бизнеса. Но мы пока осторожны в оценках. Пусть пройдет проверка».