Видеофакт: Белорусы записали ролик в поддержку Олега Сенцова 15.08.2018, 18:17

Олег Сенцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Марафон солидарности с украинским режиссером продолжается.

ыыЕвропейская Киноакадемия объявила 14 августа Днем Олега Сенцова, призывая обьединить усилия по спасению его жизни. 15 августа на Youtube появилось видео, где автобиографическую прозу Олега Сенцова прочитали актер и музыкант Илья Черепко-Самохвалов, а также культуролог и кинокритик Максим Жбанков, пишет kyky.

В рамках акции #SaveOlegSentsov Илья Черепко-Самохвалов прочитал отрывок из рассказа «Детство», а Максим Жбанков – рассказ «Завещание». Сам Сенцов тем временем держит голодовку в колонии уже 93 дня. По словам правозащитницы Зои Световой, которую пустили к режиссеру 14 августа, он похудел на 17 киллограмов, но сдаваться не намерен.