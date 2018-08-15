Почему власти полностью облажались с БелАЭС 14 15.08.2018, 18:32

3,996

И наверху об этом прекрасно знают.

Почему в стране, имеющий совершенно печальный опыт взаимодействия с последствиями работы АЭС, не просчитали, не опросили, не дискутировали насчет строительства своей атомной станции? Все помнят, что у нас строится АЭС? Если эта тема для вас сложна, то пост в "Фейсбуке" журналиста Дениса Зеленко ппоможет разобраться:

- Есть новости, но сначала – история станции простыми словами.

95% всей (тепло и электро) энергии мы получаем из российского газа. В далеком 2006-м с Россией были очередные терки, когда соседи поигрывали газовой задвижкой, рискуя реально погрузить Беларусь в темноту и холод.

Возобновляемые источники тогда еще никто в серьез не воспринимал, однако от задвижки строптивой соседки решили уходить хитрым методом - построить на российский кредит российскую станцию под российское топливо. Плюс престиж и статус. Это был настолько умный ход, что сразу да.

Площадку выбирали из пары десятков вариантов, и выбрали "лучшее": вдали от концентрации всех энергоемких потребителей, фактически в глуши, заодно - в прямой видимости из Вильнюса. Как бы незаметно "поднасрали" соседям, но с благой целью – продавать им энергию.

По ходу дела уронили один реактор (который заменили), второй стукнули о столб. Менять уже не стали - и так сойдет.

Отстроили заново Островец и провели на китайский кредит ЛЭП к Литве, уже приготовившись к дождю из евро.

Литовцы (которые согласно референдума заглушили собственную АЭС) должны были со слезами счастья покупать нашу энергию за много евро, но юмор не оценили. Сложно юморить, когда твоя столица находится в первой зоне эвакуации. Энергию покупать категорически отказались. Наши не верили.

Литва покупает энергию на европейской бирже NordPool по цене 4-5 евроцентов на квт*ч, наши "эканамичэски выверенные" тарифы начинаются от 10 евроцентов. Вот так сюрприз, правда?

В июне все страны Балтии неожиданно договорилась о совместном подключении к европейской энергосистеме (вообще-то 10 лет готовили этот план), что автоматически ставит крест на планах продажи энергии на Запад за валюту.

Что мы? Правильно, при погружении главное головку прямо держать. "Беларусь определилась с приоритетным направлением экспорта электроэнергии со строящейся Белорусской АЭС"

Кукиш в отместку за станцию под литовским забором оказался не шуткой, и мы срочно определились. Вариантов у нас ровно один, и он был неизбежно озвучен - "Скорее всего, не н Запад энергия потечет, а в обратную сторону – на Восток" – сообщил Семашко.

Теперь про нас, обычных граждан. Я много раз слышал от экспертов, что при запуске АЭС энергия для конечного потребителя подорожает.

Вы не задумывались, почему до сих пор нет цифр стоимости энергии с АЭС? Вернее они есть, но эти цифры попытаются максимально закопать в какой нить "эканамически выверенный тариф", общий для всей сети.

Несмотря на то, что в идиотски-радужных госСМИ постоянно мусолят тезис о "самой дешевой энергии атома" нигде и ни разу не прозвучало конкретно, что "станет дешевле" (можете погуглить).

Потому что не станет. И наверху об этом прекрасно знают.

Но нужно как-то сообщить это народу. Так что бы "мы харошые, нарот сам виноват. Кругом ураги. Плохая коньюктура рынка.".

И вот оно! Почему после запуска АЭС электроэнергия для населения может подорожать в 2 раза.

Для этого берется давно исторически выстроенное перекрестное субсидирование, нагоняются тучи про "че-то зажрались вы, преференции...".

После этого остается только внимательно следить за руками: запускается первый энергоблок, одновременно ликвидируется перекос, когда население платит меньше, а предприятия - больше "экономически обоснованного тарифа".

Уже скоро. По всем телерадиостанциям победно рапортуют о постепенном снижении перекрестного субсидирования, нашей промышленности легче дышать, повышение конкурентноспособности товаров на внешних рынках и прочее-прочее. Ух, заживем!

Но есть один нюанс. Тарифы для населения победно и полностью обосновано пойдут вверх. Для всеобщего блага, разумеется. Под одобрение ветеранских организаций.

А теперь попробуйте найти в этом компоте долю новой АЭС и степень ее вины за повышение тарифов? Мы ж субсидирование ликвидируем, АЭС ни при делах.

В итоге у нас будет стоять станция, которую построили как отглосок газовой войны, энергосистема наша загружена сама по себе всего на 60%, и эта станция как пятая нога собаке. Куда энергию приткнуть - не понятно (у россиян смоленская АЭС все покрывает, еще и нам продавала до недавнего времени).

$10 млрд - сколько из них распилили и откатили страшно представить, а ведь их еще отдавать! Отдача кредита предусмотрена тем, что заработает АЭС, а значит платить будем МЫ. И немножко россияне.

Станция стоит на Западе, в наименее удобной точке для продажи энергии "на восток". Электро-джили и электробусы погоды не сделают - мала доля.

Стоимость энергии для населения будет расти, и здесь будет очень любопытно последить за теми удивительными историями, которые будут рассказывать на ТВ, объясняя это.

Главный вопрос - почему в стране, имеющий совершенно печальный опыт взаимодействия с последствиями работы АЭС, не просчитали, не опросили, не дискутировали про это строительство?

Наверху типа виднее. Наверно поэтому мы строим на Западе, чтобы продавать на восток, строим ЛЭП в Литву, которые упираются в лес, и ставим на ТЭЦ 40 МВт тэны для обогрева через батареи и теплоцентрали (!) атомным электричеством.

Мы что-то построили, и сейчас активно комплектуем это костылями.

Не кажется ли вам, что там наверху полностью облажались с этим проектом?

И еще - многие думают, что ядерные отходы "отдадим России, по БТ сказали". Сказали, но не все, как обычно. Отходы топлива увозят в Россию, где они добывают из них невыгоревшие плутоний-уран, а потом возвращают нам для захоронения У НАС.

Если не поняли – хуже (лучше?) после этого отходы не станут. Это по прежнему опасное и крайне токсичное вещество, из всех технологий захоронения которого изобретена лишь одна – закатать в бочки и спрятать с глаз долой на 40 лет (гарантийный срок бочки). А дальше потомки че-нить придумают.

И последнее. После загрузки ядерного топлива, АЭС нельзя просто так остановить. Процесс остановки и вывода из эксплуатации станции стоит несколько миллиардов долларов вне зависимости от ее использования. Ядерный могильник же останется с нами вечно.