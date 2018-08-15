Британские истребители перехватили над Черным морем 6 бомбардировщиков РФ

Британские истребители перехватили над Черным морем 6 бомбардировщиков РФ2
- 15.08.2018, 18:39
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Операция проходила в рамках миссии НАТО.
Британские истребители, дислоцированные в Румынии, перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на румынское агентство Agerpres.
Так, истребители Eurofighter Typhoon 13 августа поднялись в воздух с румынской базы Михаил Когалничану через присутствие над Черным морем неподалеку от границ НАТО шести российских бомбардировщиков Су-24, которые направлялись в Крым.
"Перед взлетом ради перехвата нас предупредили о внушительной воздушной активности россиян, которая наблюдалась в течение всей ночи", - рассказал один из пилотов.
Британские ВВС отмечают, что их операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержки румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО.
Министр обороны Румынии Михай Фифор ранее заявлял о частоте подобных "вызовов" со стороны РФ.
На военной базе в Румынии размещены четыре британских истребителя и сотни представителей вооруженных сил США.