Британские истребители перехватили над Черным морем 6 бомбардировщиков РФ 2 15.08.2018, 18:39

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Операция проходила в рамках миссии НАТО.

Британские истребители, дислоцированные в Румынии, перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на румынское агентство Agerpres.

Так, истребители Eurofighter Typhoon 13 августа поднялись в воздух с румынской базы Михаил Когалничану через присутствие над Черным морем неподалеку от границ НАТО шести российских бомбардировщиков Су-24, которые направлялись в Крым.

"Перед взлетом ради перехвата нас предупредили о внушительной воздушной активности россиян, которая наблюдалась в течение всей ночи", - рассказал один из пилотов.

Британские ВВС отмечают, что их операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержки румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО.

Министр обороны Румынии Михай Фифор ранее заявлял о частоте подобных "вызовов" со стороны РФ.

На военной базе в Румынии размещены четыре британских истребителя и сотни представителей вооруженных сил США.