Ушел из жизни Хведар Нюнька 1 15.08.2018, 18:44

Хведар Нюнька

На 91 году жизни умер белорусский общественно-культурный деятель в Литве.

По информации от дочери Хведара Нюньки Нины прощание будет в Евфросиньевском соборе, что при кладбище Липовка. Похороны в пятницу на этом же кладбище, пишет nn.by.

Со времени образования 4 февраля 1989 года до 29 сентября 2014 года он являлся председателем Общества белорусской культуры в Литве.

Нюнька родился в деревне Олешевичи в гмине Каменка в Западной Беларуси, что тогда входила в состав Польши (ныне Мостовский район, Гродненская область, Беларусь) 6 апреля 1928 года.

В 1943 году семья Нюньки переехала в Вильнюс, в которой он в 1948 году окончил русскую гимназию имени Черняховского. Учился на лесном факультете Литовской сельскохозяйственной академии (окончил в 1953 году).

В течение 35 лет до 1992 года работал главным специалистом по сметам в проектных строительных институтах Вильнюса. С 1980-х годов вел активную общественно-культурную работу по возрождению белорусскости в Литве.