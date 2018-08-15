Железные леди: восемь белорусских спортсменок с волей к победе 15.08.2018, 19:16

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди наших спортсменок есть настоящие героини.

После победы на чемпионате Европы по легкой атлетике марафонку Ольгу Мазуренок прозвали железной леди. Ее не сломили ни лишние метры дистанции, ни кровотечение в жару. Tut.by вспомнил, кто еще из известных белорусских спортсменок проявлял характер и волю к победе, несмотря на личные драмы, травмы и серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ольга Мазуренок, легкая атлетика

Легкоатлетка Мазуренок отправилась на европейское первенство в Берлин за своим первым титулом на топ-турнире. Но уже на 10-м километре бега у марафонки началось кровотечение из носа.

— Конечно, я представляю картину, которую показывали. Но считаю, что это не такая большая проблема, — после финиша хладнокровно уверяла «железная леди». — Невозможно бежать с травмой, а из-за крови из носа я не могла остановиться на 10 минут, чтобы успокоить кровотечение. Некрасиво, но а что сделаешь?

По ходу всей марафонской дистанции Мазуренок держалась в группе лидеров, хотя примерно четвертую ее часть бежала с непрекращающимся кровотечением. На одном из заключительных поворотов белоруску настигла еще одна неудача — по ошибке она отклонилась от маршрута и около 10 метров пробежала не в ту сторону. Тем не менее 29-летняя Ольга вернулась домой с золотом чемпионата Европы и уже начала подготовку к Минскому полумарафону.

Виктория Азаренко, теннис

В июле прошлого года Азаренко взяла вынужденную паузу в карьере. На протяжении восьми месяцев белоруска не выступала на топ-уровне из-за судебной тяжбы с экс-бойфрендом Билли Маккегом за право опеки над сыном.

После того как Викторию наконец признали основным опекуном, а ребенку разрешили покидать пределы Лос-Анджелеса, в марте 2018-го Азаренко вернулась на корт. А уже в апреле экс-первая ракетка мира ворвалась в топ-100 мирового рейтинга.

Фото: Reuters

Но недавно теннисистка призналась, что ей по-прежнему трудно замечать радость на корте.

— Лично мне игра не приносит особого удовольствия. Я честно не знаю, что происходит, — сказала Вика. — Нас все время представляют жесткими, бойцами и так далее, но мы люди, у нас есть чувства — достаточно сейчас посмотреть на меня.

Спортсменка не стала скрывать, что у нее продолжается тяжелый период.

— Сейчас из-за соцсетей кажется, что у всех идеальная жизнь, и ты смотришь на свою и чувствуешь себя так дерьмово. Но в реальности все не так, и мне кажется, что сейчас слишком много ложного счастья, люди притворяются, что все здорово.

Фото: twitter.com/vika7

Следующим турниром для Азаренко станет US Open, организаторы которого уже выдали ей wild card в основную сетку.

Яна Ярмошевич, фристайл

17-летняя Яна Ярмошевич — поразительный пример преданности спорту. Чуть больше двух лет назад из-за несовершенства разгонной части водного трамплина комплекса «Фристайл» юная белоруска вылетела с трассы и сломала бедро. Дальше — четыре с половиной месяца в больнице, операция, реабилитационный центр и героические попытки научиться ходить без костылей и вернуться в спорт.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— За окном палаты, в которой я лежала, стоял каштан. Я наблюдала за тем, как сначала на нем лежал снег, потом стали появляться цветы. Наконец они опали, — вспоминала Яна. А она все оставалась в больнице. Белоруску поддерживали друзья, мама, партнеры по команде и тренеры. Яна даже гуглила, как ходить, но ни при каких раскладах не рассматривала вариант оставить фристайл. Всего через шесть месяцев после операции она уже выполняла на батуте все те же комбинации, что и до травмы. В мае 2017 года, впервые после падения, исполнила сальтовый прыжок на воду. А прошедшей зимой рискнула съехать в Раубичах со склона. — Подумала: «Если не прыгну сегодня, то не сделаю это ни завтра, ни послезавтра». Приземлилась в ноги. Как же я была рада! — делилась эмоциями в интервью спортсменка с большими планами на профессиональный спорт.

Светлана Сахоненко, лыжные гонки и биатлон

Трехкратная чемпионка Паралимпиады в Корее Светлана Сахоненко выросла в многодетной семье. В девятом классе попала в училище олимпийского резерва, выполнила норматив на кандидата в мастера спорта.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— А потом стало падать зрение. Врачи перестали допускать к участию в соревнованиях. Спрашивали: «Как вас вообще взяли?» В тот момент у меня была средняя степень близорукости, — рассказывала Светлана.

Она решила уйти из спорта, чтобы сберечь здоровье. В разное время подрабатывала тренером-методистом, слесарем на заводе и администратором в гостинице. Когда новополочанке предложили попробовать себя в паралимпийском спорте, Света взбунтовалась:

— Какой же я инвалид? Я такая, как и все. Меня пугало само слово «инвалид». Но немного подумав, все же начала тренироваться. С первого раза не прошла международную комиссию — не смогли установить диагноз, чтобы допустить на паралимпийские соревнования.

Для здорового спорта Сахоненко оказалась больна, а для паралимпийского — слишком здорова. Но она не опустила руки. В 2017 году Светлана все же получила допуск к стартам для паралимпийцев.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мне наконец правильно установили диагноз и дали бессрочную группу инвалидности. В тот момент я выдохнула: «Доказала, что действительно не вижу».

На Олимпиаде в Пхенчхане Сахоненко взяла четыре медали — три золота в лыжных гонках и бронзу в биатлоне.

Надежда Скардино, биатлон

Этим летом олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино завершила карьеру. Королева огневых рубежей ушла из большого спорта в статусе признанного снайпера, хотя врачи рекомендовали ей попрощаться с биатлоном еще четыре года назад.

Надежда Скардино

Фото: biathlon.by

После Олимпиады-2014 у бронзового призера Игр обострились проблемы со зрением. Медики сделали Надежде две коррекционные операции. Биатлонистка сменила глаз для прицеливания и конструкцию винтовки, чтобы сохранить привычную правую изготовку.

Результатами в сезоне 2017-2018 Скардино доказала, что все усилия были не зря. Надежда завоевала первое личное золото на Кубке мира, затем положила в коллекцию малый хрустальный глобус «индивидуалок» и помогла команде взобраться на высшую ступень в олимпийской эстафете Пхенчхана.

Мелитина Станюта, художественная гимнастика

Мелитине всего 24 года. Она уже успела завершить спортивную карьеру и исколесить полмира. Пусть ей так и не удалось ворваться в призеры Олимпиад, зато Станюта неоднократно покоряла подиумы чемпионатов мира и Европы.

А ведь после Олимпиады в Лондоне Мелитина боролась с последствиями травмы и скепсисом окружающих: получится ли у нее набрать прежние кондиции и остаться в спорте?

Фото: Reuters

— Травма была редкая — усталостный перелом. Не только в гимнастике, но и в принципе во врачебной практике. Нога болела, но не была синей или фиолетовой. В больнице люди, глядя на снимок, спрашивали о том, как я это сделала? Откололся кусочек от стопы с подошвенной стороны. Чем ты занимаешься? Я из художественной гимнастики. Ясно. Вкрутили мне спицу, — рассказывала Мелита.

Она вспоминала, что остаться в спорте помогли в том числе неравнодушие известной российской грации Ляйсан Утяшевой и ее мамы. Они пригласили белоруску пройти обследование в Москве у знакомых врачей.

— Я благодарна Ирине Юрьевне Лепарской за бесценное знакомство с Ляйсан и ее мамой Зульфией, которой, к сожалению, рано не стало. Благодаря их помощи моя спортивная карьера продлилась еще на шесть лет.

Дарья Домрачева, биатлон

После триумфа на Играх в Сочи трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева получила звание «Героя Беларуси». В ее карьере и правда было много впечатляющих и героических преодолений.

Дарья Домрачева

Фото: biathlonworld.com

Даша путала лежку со стойкой в Оберхофе и Хантах, стреляла по чужим мишеням, сходила с дистанции, училась жить в атмосфере постоянного давления и ожидания только топ-результатов. Но все равно продолжала выходить на старт и побеждать.

— Мы были среди болельщиков на трассе в Оберхофе, когда вместо «лежки» Даша начала стрелять «стойку». Было очень горько и сложно, — позже описывала пережитые эмоции мама Дарьи Лариса Минина. — Помню, как вдалеке увидела Дашину спину, когда она сошла с трассы… Вскоре подошла к нам, на глазах слезы. Мы старались ее успокоить, сказать, что это только сегодня и уже все закончилось, а завтра будет новый день. И ведь тогда, после этого стресса в Оберхофе, уже на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге, Даша впервые в своем «взрослом» биатлоне в личных гонках Кубка мира поднялась на пьедестал!

В 2015 году Домрачева наконец выиграла Кубок IBU, хотя и до этого три сезона подряд держалась в топ-3 и была максимально близка к заветному «хрусталю». А уже летом 2015-го объявила о паузе в карьере из-за диагноза «мононуклеоз».

Фото: Reuters

Белорусская прима вернулась в большой биатлон только зимой 2017-го в статусе молодой мамы — и сразу за медалью чемпионата мира. А уже на Олимпиаде в Корее Дарья Домрачева, несмотря на бешеный прессинг, выиграла личное серебро в масс-старте и эстафетное золото в компании подруг по сборной.

Екатерина Карстен, академическая гребля

Участница семи Олимпиад Екатерина Карстен борется за высшие награды в любом возрасте и физическом состоянии. На Играх в Лондоне Екатерина финишировала пятой и лишь по окончании соревнований призналась, что выступала со сломанными ребрами.

— Предполагаю, это от нагрузок произошло, от напряжения. Пришлось выступать на Олимпиаде на обезболивающих уколах.

Фото: Reuters via TUT.BY

Даже после Игр в Рио (Карстен на тот момент было 44 года) она не спешила громко хлопать дверью и прощаться со спортом. Прошло больше 30 лет с того момента, как она впервые села в лодку. Слишком большой и значимый отрезок в карьере.

— К сожалению, ничего другого, кроме как грести, в жизни не умею. Поэтому тяжело даже представить, чем заниматься дальше.

В июне 2018-го Екатерина Карстен отметила 46-летие и по-прежнему продолжает выступать на топ-турнирах.